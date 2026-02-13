Opinión
Qui vol manar el món?
La democràcia és l’intent, més o menys reeixit, que el poble es mani a si mateix. La democràcia s’entén com el govern de la majoria, expressat en eleccions lliures, que respecta les minories. La democràcia és un sistema que subjecta el govern a un sistema de regles i contrapesos. La democràcia es basa en la igualtat de drets humans i polítics —una persona un vot— i de fet encara no ha arribat, de lluny, a tota la població del planeta, on un percentatge molt gran de la població encara està sotmesa per sistemes més o menys totalitaris. En fi, com deia aquell, la democràcia és el pitjor sistema de govern, excepte tots els altres.
Voldria centrar-me en les democràcies, en les nostres democràcies, i deixar ara de banda les societats que encara no hi han arribat. És un tema crucial, però és un altre tema. Estam en un moment, al final del primer quart del segle XXI, en què el sistema democràtic rep cops per tot arreu. Tant a Europa com als Estats Units estem vivint el moment dels homes forts, començant per Trump, que rebutgen el sistema democràtic. Trump ha declarat fa poc que només la seva consciència pot aturar-lo: “La meva pròpia moralitat. El meu propi criteri. És l’única cosa que pot aturar-me” i ha afegit, parlant de Groenlàndia i dels diversos conflictes i guerres en què intervé al món: “No necessit el dret internacional”. No necessita el dret internacional per actuar pel món, als altres països, ni necessita les lleis per actuar al seu propi país, amb la violència que faci falta i que ja ha causat diversos morts.
Un món com el que està practicant Trump des de fa una mica més d’un any és la llei de la selva, la llei del més fort. Qui més bé ha resumit la gravetat del moment és el primer ministre del Canadà Mark Carney a la Conferència de Davos dies passats, on va parlar amb una franquesa i una contundència que hem trobat a faltar l’últim any en els líders europeus. Carney va dir que el vell ordre mundial basat en regles s’ha acabat. I va avisar que no estam davant d’un canvi petit, sinó davant d’una ruptura, un tall en l’ordre mundial que obliga a tothom, en particular a les potències mitjanes, a reposicionar-se. I entre les potències mitjanes a què es referia Carney hi ha el seu país, el Canadà, però sobretot hi som nosaltres, Europa.
La Unió Europea té diferents diagnòstics de què ha de fer, de com ha de ser el seu reposicionament, però s’hi ha de posar. Si no, atrapada entre Trump i la Xina, i amb Putin esmolant la destral just aquí a la vora, el futur és bastant lleig. I pensem que Europa té l’enemic dins, perquè hi ha una part dels polítics i partits europeus —Orban i la resta de populistes d’ultradreta— que són “més amics” de Putin i Trump que de la mateixa idea d’unió europea.
Però si passam de pensar en la llei del més fort, que apallissa els dèbils, entre els països del món, a pensar en qui mana i qui vol manar les nostres democràcies, el problema és una mica diferent. Si la democràcia és el govern del poble pel poble, la plutocràcia és el govern dels rics, una forma d’oligarquia, en la qual només uns quants tenen dret a manar i el que dóna el dret a manar és la fortuna, el capital. Si ets ric, diuen, és que ets més llest i més capaç per prendre decisions que si ets pobre. Passam d’una persona un vot a “molts euros molts de vots”.
Actualment estam assistint a un atac directe a la democràcia per part d’un grup de milionaris tecnològics americans que per una banda estan darrere de part de la segona presidència de Trump i per altra estan plantejant una alternativa autoritària, una esmena a la totalitat a la democràcia. Estem parlant de personatges com Peter Thiel, Elon Musk, Jeff Bezos o altres magnats de Silicon Valley. Aquesta gent comanda algunes de les noves tecnologies més importants del moment.
Qui més clarament ha expressat la idea és Peter Thiel que va escriure, ja el 2009, que “la llibertat i la democràcia ja no són compatibles”. Per a Thiel, el progrés depèn de les noves tecnologies que creen els innovadors i implantar-les exigeix decisions impopulars, lideratges forts i, sobretot, exigeix que les majories, la gent, no interfereixi en els plans de les elits innovadores. No debades s’ha qualificat aquest grup de nous senyors feudals i el sistema de “tecnofeudalisme”.
Thiel, Musk i companyia són coneguts per voler marxar de la terra —a Mart, o enmig de la mar o on sigui— i financen recerca per tornar-se immortals. Tot això seria més o menys irrellevant si no fos el cas que ho fan a costa nostra, perquè estan capturant els governs. A tots els nivells. Thiel és, per exemple, el padrí intel·lectual i el finançador de J. D. Vance, el vicepresident de Trump. Però sobretot per una contradicció molt forta: les empreses de Thiel o Musk treballen pels governs que volen destruir. Palantir, l’empresa de Thiel, proporciona la tecnologia que permet als governs controlar la població. Al final del dia, una vegada eliminats els governs i substituïts pels seus algoritmes, serien ells els que manarien el món.
