El lógico alejamiento de la política

Los ciudadanos están cada vez más alejados de la política, lo que propicia, junto a la incapacidad de leer y analizar otras opciones de gran parte de la sociedad, ese caldo de cultivo nefasto en el que la ultraderecha encuentra un ecosistema para crecer. El avance de estos grupos alarma a cualquiera que tenga dos dedos de frente, y entre estos se encuentran también algunos políticos, aunque no demasiados. Y su reacción es distinta, según el caso. Unos se repliegan, otros adoptan postulados inverosímiles de la ultraderecha para que su gente no se tire al monte y los hay que ni se inmutan. Es el juego político. El de siempre, pero esta vez más peligroso.

Defender una postura no es sólo lógico sino exigible con un razonamiento válido. El derecho a la libertad de expresión es inalienable (ni comunismos y dictaduras fascistas, como la de Franco, lo permitían), pero no toda opinión es respetable ni compatible. No lo es el racismo, el clasismo, la negación de la violencia de género o los crímenes contra la humanidad en general.

A nivel de política más mundana y, por supuesto, sin tanta trascendencia, se encuentra la tramitación del senador único para Formentera, que esta semana se ha iniciado en el Congreso. Desde hace décadas hay consenso político sobre la necesidad de crear este nuevo escaño en la Cámara Alta, medida impulsada desde el Parlament balear, pero algo está cambiando. El PP condiciona ahora su apoyo a que, en el proceso final, no se incluyan en la votación otras historias; se oponen (y también es lógico) a aprobar el senador a través de los conocidos como decretos o propuestas ómnibus, un cajón de sastre donde el gobierno de turno (lo han hecho tanto el PP como el PSOE) mete cualquier cosa que no tiene nada que ver con el espíritu de la iniciativa.

Dicen que es por «prudencia» en un contexto de «inestabilidad política» y de «falta de credibilidad del Gobierno». Han dejado con el culo al aire a los representantes del equipo de gobierno del Consell de Formentera, que se enteraron de la abstención de sus colegas de partido poco antes de la votación. Menudo marrón... Es pura estrategia partidista que nada tiene que ver con el interés general, y esa es una de las principales causas de que la gente pase cada vez más de la política.