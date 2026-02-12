El último duelo por el bote de «Pasapalabra» en Antena 3 no ha estado exento de polémica. Las opiniones en redes sociales siguen dejando relativamente mal parado al programa. La ola de críticas en realidad ha sido un auténtico tsunami. Se ha leído y escuchado de todo, y nada bueno, sobre la flexibilidad aplicada en esta ocasión frente a la rigidez histórica del concurso, fundamentalmente en preguntas de botes millonarios anteriores. No hay más que recordar como concursantes como Orestes o Rafa perdieron puntos por errores imperceptibles, que si una tilde mal colocada, que si un apellido ligeramente diferente.

Pues bien, en esta ocasión, un apellido es el origen de la polémica que sube de tono. Sucedió cuando Rosa acertó la pregunta de la letra «M» que le permitió llevarse la friolera de 2.176.000 euros. Haciendo honor a la verdad, su respuesta fue fonética y ortográficamente oscura. «Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la Agencia AP». Rosa, mostrando dientes a lo Pantoja respondió «Morel», desatando la locura del presentador.

Lo que son las cosas, el nombre correcto del jugador es Morrall, Earl Morrall. La diferencia no es leve, sin embargo, el programa lo dio por válido. Tendrán que hilar muy fino a partir de ahora ante la pronunciación de los concursantes, porque lo que ha sido válido para la gallega, deberá serlo para todos los participantes del concurso a partir de ahora. Morel nada tiene que ver con Morrall. Ni se escribe ni se lee igual. Al parecer doctores tiene el concurso que decidieron darlo por válido.

Atresmedia sostiene que: «En casos así solemos aceptar la respuesta si la pronunciación coincide razonablemente con la grafía original». Pero es que no coincide. Existe un agravio comparativo con concursantes anteriores a los que no se les permitió el más mínimo error. ¿Acaso Rosa tenía bula? Es lo que se han preguntado algunos cibernautas. Morel y Morrall se parecen como un huevo y una castaña. La duda pesará siempre sobre la final del concurso y el propio concurso al que, en distintas ocasiones, se ha acusado de selectivo con respecto a las preguntas de una y otro concursante.