La fragilidad de la condición biológica

Es tan fácil estar vivo que lo damos por sentado. Es cierto que sería una tortura pasar el día pensando que ahora estamos aquí y dentro de un minuto podemos estar muertos, pero no nos vendría mal, al menos a quien suscribe estas líneas, un poquito más de fatalismo para vivir con un mucho más de optimismo.

No hay como pasar un par de días en el hospital acompañando a un ser muy querido para darse cuenta de la fragilidad del ser (humano o animal). Si piensas en cómo se forma un bebé (con sus ojitos, su boquita, sus riñones y su sistema nervioso) a partir un puñado de células, alucinas con la complejidad del proceso y con el resultado. Pero luego reflexionas sobre el infinito catálogo de formas de palmarla y, oye, el experimento biológico ya no impresiona tanto. Tampoco hemos salido tan bien, ¿eh? Un poquito más de resistencia física a la vida en general no habría estado mal.

El caso es que del hospital me he traído un espléndido, majestuoso y rumboso resfriado de esos que esperan agazapados por los pasillos de los centros sanitarios y a cuya fiebre pienso atribuir la autoría de este despropósito pseudo literario. Y también me he traído un montón de sensaciones: ligereza, ante el impepinable fin que nos aguarda y ante el que no valen excusas de ningún tipo; vergüenza, por lo difícil que parece fenecer con dignidad una vez dependes de otras personas para cualquier menester vital; pesadumbre, por las habitaciones de enfermos solitarios que no tienen a nadie que les tome de la mano ni les acomode la manta cuando tienen frío. Sin olvidar un sentimiento sincero de agradecimiento a médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y personal de limpieza que dedican sus días y noches a llevarle la contraria a la biología, y quién sabe si al mismísimo destino, para que los pacientes ingresados se queden un ratito más en el mundo de los vivos.

Sopla el viento un día más en Formentera y ya van demasiados. Pero los gorriones cantan con el buche lleno, los vinagrillos colorean los campos de amarillo y, al menos por hoy, me vale con esto para celebrar la vida.