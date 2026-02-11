¿Por qué vives en Formentera?

Reconozco que es una pregunta trampa. La respuesta no necesita ni un minuto de reflexión. Las razones ocuparían más páginas que una novela de Ken Follett.

Aunque tengo que confesarles que una simple visita a Barcelona y provincia por cuestiones logísticas ha sido definitiva para corroborar aquella decisión de dejar la “vorágine” ciudadana, incluso el atractivo de un pueblo a orillas del mar (bajo influencia de la gran ciudad) y cambiar de entorno y casi de estilo de vida hace casi 20 años. Fue un acierto.

Sin ir más lejos, hoy (quizás hace unos días) una cita médica a las ocho y media en la “ciudad”. Uno que habita (cuando no está en Formentera) en Vilassar de Mar a unos 28 km de dicho lugar. Calcula que deberá despertarse a las cinco y cuarenta y cinco minutos de las “madrugada” (un viernes sería hora de retirada temprana de alguna juventud). Somnoliento, pero con las prisas de llegar la hora, tras el aseo personal debido, coge el coche a las seis y cuarenta y siete minutos. Alguien por lo bajini se queja del madrugón (cosas del querer). Sin más con la radio escuchando las bravuconadas de Trump (no hay nada más atractivo que un informativo para despertar pasiones) nos adentramos (éramos dos) en la autopista respetando los límites de velocidad, primero 120, luego 100 y hasta 80, no vaya a ser… En esas que aparece el primer aviso de “tràfic dens” (y tan dens) o lo que es lo mismo parados. Las rondas se construyeron allá por el 92 del siglo pasado y 34 años después siguen siendo las mismas. Se colapsaron el segundo día (lo digo porque de aquellas yo pasé el primer y el segundo día). La ciudad ha experimentado una transformación donde se han incorporado nuevos habitantes y otros que han “huido” retornan cada día a su trabajo desde cercanías. Estamos hablando de casi cinco millones de ciudadanos que se mueven en ese “de aquí para allá”. Eso sí, a ritmo lento, yo diría que a paso de “hombre” aunque con vehículo. Después de pasar las de Caín llegamos a destino a las ocho y diecisiete. Una hora y treinta minutos de estrés pretraumático. No me extraña que un ciudadano medio, que debe pasar tres horas diarias de su vida escuchando a los Trump de turno, acabe en algún terapeuta para salir del pozo que forma parte de su cotidianidad. Y tú, amada mía, me preguntas por qué vivo en Formentera…Pásate un día por aquí y obtendrás la respuesta.