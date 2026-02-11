Opinión
Un asunto para Don Quijote
La batalla de Europa frente a los oligarcas digitales para someter las redes al imperio de la ley hay que darla sí o sí, por simple supervivencia democrática, pero no será fácil. Es tal el poder financiero, operativo y político que han adquirido, por dejadez durante décadas de los poderes democráticos, que evoca la lucha de David contra Goliat. Será muy difícil incluso convencer a la gente de que al final lo que está en juego es su propio poder como votantes y la propiedad de su misma identidad. El manejo del algoritmo es la más poderosa arma política, mientras el big data, que sabe de cada uno más de lo que cada uno sabe, tiene un potencial de control sin precedentes, multiplicado todo ello por la IA. De modo que la frase de Sánchez para dar un capotazo a la agresión de Elon Musk («ladran luego cabalgamos, amigo Sancho») no está mal elegida: de una causa quijotesca se trata.
