La DGT me obliga a jubilar mi patinete

En 2027 ya no podré usar mi patinete eléctrico. No porque contamine, ni porque sea inseguro, ni porque haya incumplido la normativa. Simplemente porque nació en 2019. Así, tal cual.

La nueva regulación de los VMP me parece, en líneas generales, una medida genial. Ordena el caos, pone el foco en la seguridad y fija criterios claros. Todo eso, aplausos. Lo que no entiendo (y me cuesta aceptar) es por qué hay que prohibir circular a un vehículo que está en perfectas condiciones y cumple con todo, salvo con la fecha de nacimiento.

Mi patinete está registrado en la DGT. Ha pasado revisiones y luce mejor que el primer día. Frenos, batería, luces: todo en regla. Aun así, el 22 de enero de 2027 tendrá que quedarse en casa. O ir al desguace. Es como si me prohibieran salir a pasear con un Seat 600 mimado hasta el extremo solo porque es antiguo. ¿De verdad la antigüedad, por sí sola, es sinónimo de peligro?

La normativa exige ahora certificaciones técnicas más estrictas. Bien. Pero si un VMP anterior las cumple, si demuestra que frena bien, que no supera la velocidad, que es visible y seguro, ¿por qué no puede seguir circulando? ¿No es eso premiar el mantenimiento responsable y el consumo consciente?

Se nos pide reducir residuos, alargar la vida útil de los objetos y apostar por la reparación. Y ahora, empujamos a miles de patinetes perfectamente funcionales a convertirse en basura electrónica. Todos al desguace por una cuestión administrativa. ¿Ese es el mensaje?

Imaginaos que mañana se prohibiera circular a bicicletas con más de diez años. O a coches que no tengan una pantalla táctil, aunque puedan pasar la ITV sin problemas. Suena absurdo, ¿verdad? Pues eso mismo siento hoy.

Quizá la DGT debería preguntarse si no existe una vía intermedia: inspecciones, certificaciones a posteriori, revisiones técnicas reales. Algo que tenga en cuenta el estado del vehículo y no solo su año de nacimiento.

Porque regular está bien, pero prohibir sin sentido no. Y porque cuidar lo que ya tenemos también debería contar como avanzar.