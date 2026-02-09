Opinión | Para empezar
Las nueves disciplinas del ‘Ibizing’
Al lío, que caben pocas palabras. Ya que siguen poniéndose de moda un montón de anglicismos para describir conductas humanas de todo tipo, como el ghosting, el phubbing o el greenwashing (búsquelos si le pica la curiosidad, que no tengo casi espacio, insisto); propongo varios neologismos ajustados a la realidad pitiusa.
Snakeating: Las serpientes han llegado para quedarse, más vale que nos vayamos haciendo a la idea. En vez de lamentarnos, saquemos provecho del sustento que el destino pone en nuestras manos. Demos un nuevo sentido mucho más literal al arroz de matanzas y, armados con palos, salgamos al campo a cazar a esos esquivos ofidios antes de cocinarlos. En Luisana (Estados Unidos) son tradicionales los crujientes snakes bites acompañados por ¡ojo! salsa alioli. Si es que nos lo están poniendo a huevo de serpiente...
Waterachiquing: En vista de que las danas ganan potencia y las inundaciones van a ser cada vez más frecuentes, convirtamos el achique de agua en una especialidad deportiva. Las autoridades entregarán un barreño a cada ciudadano para que vaya entrenando en la playa y organizarán una competición que premiará al ganador con una canoa plegable para guardar en su casa por si las lluvias. Cuando los cielos se vuelvan a abrir y desplomar sobre nuestras cabezas, todos estaremos bien entrenados en esta cada vez más importante disciplina.
Chabolaunching: Los organismos públicos siguen poniéndose de perfil con la vivienda, mucho lirili y poco lerele, así que lo mejor será que organicen cursos para mejorar esta disciplina, que no deja de ganar adeptos en Ibiza. E igual que hace Córdoba con su festival de patios, ya de paso un concurso anual donde se premie a la infravivienda más lograda. Se celebraría siempre que, al final del certamen, el político de turno pudiera entregar uno de esos cheques gigantes de cartón pluma. No olvide que adoran practicar el Photofarding.
