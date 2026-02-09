Opinión | Tribuna
Limitació o saturació de vehicles?
L’anunci fet per l’equip de govern de Vicent Marí sobre la nova quota de vehicles per a l’estiu i el període 2026-2027 confirma el que molts temíem, el Consell Insular ha triat el maquillatge polític abans que aplicar amb rigor la Llei 5/2024, aprovada per combatre la saturació viària i protegir el territori.
La limitació d’entrada de vehicles a l’illa té un objectiu clar que el Grup Socialista comparteix plenament. L’article 1 del text jurídic estableix com a finalitat reduir la saturació, protegir el medi ambient i garantir la qualitat de vida dels residents. Malgrat això, les xifres anunciades per Vicent Marí incompleixen de manera evident aquest objectiu.
Segons les dades del mateix Consell, l’any 2025 es van autoritzar fins a 20.168 vehicles no residents diaris. Per a aquest estiu, el govern insular proposa una reducció de només 1.250 autoritzacions, deixant el límit en 18.918 vehicles diaris. A aquestes dades cal sumar-hi les 120 autoritzacions per a residents de Formentera i els vehicles amb etiqueta ECO i Zero, que podran circular sense restricció. El resultat? Un nombre total de vehicles que continua molt per sobre del llindar de saturació extrema establert per un estudi tècnic encarregat pel mateix Consell, que fixava en 17.668 vehicles no residents el màxim compatible amb una xarxa viària funcional.
L’absència de xifres objectives és igualment alarmant. Durant el primer any d’aplicació de la llei, el vicepresident i conseller de Lluita contra l’Intrusisme, Mariano Juan, va reconèixer que el Consell no disposava d’informació fiable sobre l’impacte real de la mesura i es va comprometre a fer-la pública. Ara, un any després, aquests informes continuen sense publicar-se, tot i que el conseller afirma que les decisions es basen en criteris tècnics, sense aportar cap dada verificable.
La Llei 5/2024 és clara: les limitacions s’han de fixar atenent criteris tècnics i de capacitat de càrrega. Sense xifres objectives, mesurades i publicades, no es pot parlar d’una aplicació rigorosa, sinó d’una interpretació arbitrària que la desvirtua. I això es veu reforçat per decisions que contradiuen literalment la norma: les motocicletes queden excloses sense justificació tècnica, els vehicles eco i zero emissions poden entrar sense límit i el període d’aplicació es redueix del 15 de juny al 15 de setembre, reduint l’eficàcia de la mesura i concentrant el trànsit en menys dies.
A més, l’establiment de plantejaments bianuals consolida durant dos anys dades ja superiors al límit recomanat, allargant innecessàriament la saturació extrema i reduint la capacitat d’adaptació a xifres reals, pressió turística o impacte de les excepcions. Fixar aquests contingents sense informació objectiva és, senzillament, decidir a cegues.
La Llei 5/2024 es va aprovar al Parlament amb ampli consens, després de nombroses aportacions del Partit Socialista, per fer front a la massificació i situar l’entrada de vehicles per sota del llindar de saturació extrema. Amb un contingut de 18.918 vehicles diaris, excepcions massives, menys dies d’aplicació i sense control efectiu, el govern de Vicent Marí incompleix tant la lletra com l’esperit de la norma. És hora de deixar de maquillar la realitat i començar a aplicar la llei amb responsabilitat i rigor.
Víctor Torres Pérez és conseller insular del PSOE i secretari de Mobilitat i Medi Ambient de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-POSE)
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Mira todas las imágenes del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas en Sant Antoni
- María, exmujer del tatuador violador de Ibiza: «La Justicia nos robó años que no recuperaremos nunca»
- Mundial de Arroz de Matanzas: La gran cita que ha cambiado las fiestas de pueblo en Ibiza
- La trama de narcotráfico que ha provocado la detención de Francisco de Borbón blanqueó dinero en Ibiza
- Así es como puedes comprobar si te han puesto una multa de tráfico en Ibiza