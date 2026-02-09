El furor del arroz de matanzas

Unos días antes del XIII Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas, al escuchar un audio que me acababa de mandar Vicent de Kantaun, el principal impulsor del evento, lo primero que me vino a la cabeza es que ya sólo faltaba un himno para que la fiesta fuera completa. Una canción pegadiza, a ritmo de ska, esencialmente festiva y bailable, cuya letra arrancaba así: “Febrero llega, suena el tambor, humo en la calle, sale el olor. Mesas montadas, vino y porrón, hoy manda el pueblo, manda el fogón. Gente que llega, gente de aquí, gente que viene, sólo a reír. Más de cien fuegos, mismo latir, todos al ritmo, un, dos y a seguir. ¡Arroz de matanzas!”.

En la historia de las fiestas populares ibicencas –y probablemente de todo el archipiélago balear–, hay pocos ejemplos de un éxito tan fulgurante como este concurso gastronómico que, desde hace ya más de una década, es la estrella de las fiestas de Sant Antoni. Por generación y proximidad, podría citar el Sant Pepe Rock que se inició en Sant Josep a mediados de los 80, impulsado por Miquel Prats, Botja, y que durante años fue el festival más importante de la isla, capaz de concentrar cada año a una multitud de miles de personas en el campo de fútbol de Sant Josep, a lo largo de una fría noche de marzo, para disfrutar de las mejores bandas nacionales y locales.

Lo del arroz de matanzas es una auténtica locura. He tenido el privilegio de participar en la mayor parte de ediciones y lo que comenzó siendo un encuentro entre amigos, con tan sólo doce equipos, se ha multiplicado hasta alcanzar este año los 166, llenando las calles y aparcamientos del centro de Sant Antoni hasta los topes. Si la organización no hubiese puestos límites, no tengo la menor duda de que se habrían rebasado de largo los doscientos equipos. Como aderezo, distintos escenarios con conciertos y un conjunto de actividades paralelas que crece año tras año y que enriquece la fiesta, llevándola incluso a las generaciones más jóvenes, sembrando afición para el futuro.

A menudo me he preguntado cuál es el secreto de este éxito arrollador y la conclusión es evidente: nació como una fiesta sin pretensiones, organizada con el corazón, y cuando se ha convertido en multitudinaria, ha mantenido el espíritu original y la autenticidad. Aunque hoy la disfrutan miles y miles de personas, sigue funcionando a base de peñas de amigos, que preparan la jornada con mucha antelación y grandes dosis de ilusión. A pesar de que se trata de un evento de masas, cada grupo tiene su reducido número de miembros, que se concentran en su puesto, haciendo su propia fiesta dentro de la fiesta, y al mismo tiempo se van reencontrando con otras personas que a lo mejor no ven el resto del año. El arroz de matanzas, en definitiva, es ante todo una cuestión de amistad y reencuentro.

Además, hay otros factores a tener en cuenta. Al celebrarse en febrero, es una fiesta única y exclusivamente concebida para los ibicencos, al contrario de lo que ocurre durante la temporada, donde en la isla de la fiesta los oriundos prácticamente no tienen cabida. También conjuga como principal ingrediente la tradición gastronómica local, con un plato que ahora puede disfrutarse en algunos restaurantes, pero que hasta hace poco sólo se cataba el día de las matanzas en las casas particulares; y en cada una de ellas la receta era distinta. El concurso gastronómico, en realidad, es la coartada que se necesita para acudir al evento y a la inmensa mayoría de los equipos el resultado les importa bien poco, en comparación con la diversión.

El Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas –la ironía que encierra el nombre también es parte de su éxito–, ha revolucionado por completo las fiestas patronales de la isla. Ahora tenemos concursos similares por todas partes y únicamente cambia el plato. Asistimos a competiciones de sofrit pagès, arroz marinera, paella, frita de pulpo, arroz a banda, tortilla de patatas, frita de matanzas y un largo etcétera.

Es lo que ocurre en la isla y en todas partes: alguien crea algo nuevo, que se populariza y convierte en un éxito, y la competencia o el vecindario se sube a la ola, replicando el invento. Los pioneros, sin embargo, resisten con mucha más fortaleza los embates del paso del tiempo porque son la materia original, aquellos que colocaron la primera piedra y la sellaron con el mortero de la amistad, la diversión y el sentimiento de pueblo. Toca, por tanto, felicitar efusivamente a Vicent Sala, de Kantaun, al Ayuntamiento de Sant Antoni y al resto de colaboradores por esta edición y agradecerles que nos sigan proporcionando la mejor fiesta concebida única y exclusivamente para nosotros hoy en día. Per molts anys d’arròs de matances!n