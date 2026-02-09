Opinión
Colònia i suïcidi
M’arriba un cas que em ve com cabestrell a l’ase per mirar d’explicar, parabòlicament, la situació política en què ens trobam, de punta a punta de la Catalanofonia. Com tantes vegades, l’exemple procedeix del món de la Sanitat; en aquesta ocasió, concretament, els personatges són un psiquiatre i la seua pacient. El cas ha estat reportat per diversos mitjans de comunicació, de manera que se’n pot seguir la pista (cosa que encara el fa més fàcil de tractar, en permetre’n conèixer un grapat de detalls).
La cosa va així: una persona amb una fortíssima depressió i idees suïcides decideix anar a buscar ajuda. Va al seu CAP i demana una derivació a psiquiatria, cosa que obté. El camí de redreçament, emperò, es comença a torcir quan l’individu en qüestió es troba amb el psiquiatre (me n’estalviaré el gènere, amb la voluntat de no ser extremadament precís; hauria pogut ocórrer tant en mascles com en femelles). La pacient és catalanoparlant i el professional ni ho és ni sembla que tengui la més mínima intenció de ser-ho algun dia, tot i que exerceix el seu ofici a la nostra part del món.
Arribats a aquest punt, pens que mereix la pena fer una reflexió sobre la importància de la llengua en què t’expresses quan intentes explicar els teus problemes mentals. Certament, et pots expressar en qualsevol idioma que coneguis, però només ho podràs fer amb el màxim d’autenticitat en aquella en què et sentis realment còmode. Que hom pugui traduir allò que expressa, i fer-ho amb una certa fidelitat, no treu que la majoria de la gent, en realitat, només pugui ser prou precís en una. I, sobretot, que en aquestes circumstàncies allò que hauria de primar és, justament, la llengua en què el pacient estigui més a gust.
La petita molèstia que això suposa, el psiquiatre se la passa pel folre. En sentir que la senyora s’expressa en català, ell s’apressa a demanar-n’hi traducció. O, encara més contundent, li diu directament que s’ha d’expressar en castellà. Ella li replica que se sent més còmoda en català i, endemés, apel·la als seus drets lingüístics, cosa que encara fa ficar més la banya al forat al professional catalanòfob. Com que la pacient no cedeix, el facultatiu s’encabrita i li arriba a dir que el fet de mantenir pertinaçment la seua llengua pot constituir un símptoma més de la seua malaltia mental. Que parlar en català, quan t’exigeixen que t’expressis en la llengua de l’Imperi, constitueix un símptoma de desvari, vaja. Que t’hem de tractar d’unes quantes coses, entre les quals hi ha el fet, absolutament patològic, d’expressar-te en l’idioma en què et parlaren els teus pares. Per entendre’ns.
La cosa ha transcendit perquè la pacient va denunciar la situació davant les autoritats sanitàries, tot fent ús dels serveis que li va oferir la Plataforma per la Llengua, una oenagè dedicada íntegrament a la protecció dels drets lingüístics dels catalanoparlants. Segons les noves, l’organisme que ofereix el servei de psiquiatria en qüestió ha estat sancionat (amb 3.000 euros, res de l’altre món), però el professional tan poc professional a què ens hem referit no ha rebut cap tipus de molèstia per la seua actuació. Almanco que hagi transcendit públicament.
Com deia l’aguda columnista Montserrat Dameson, a El Nacional (04/02/2026), «o parles castellà o suïcida’t». Evidentment, allò que més sorprèn del cas no és la catalanofòbia, que en moltes circumstàncies ja podem donar per suposada, ni l’actitud prepotent, lerrouxista i colonialista (tan habitual en molts professionals en àrees ben diverses), ni la manca de respecte pels drets de les minories, ni res de tot això. Allò que més sorprèn és que el psiquiatre en qüestió no tengués en compte alguns detalls sobre comunicació que són essencials per poder desenvolupar correctament la seua feina. Perquè, darrere el cas, allò que hi ha és una negligència mèdica flagrant, una mala praxi com a professional de la medicina, un error mèdic com una catedral.
Per molt que el metge en qüestió sigui lerrouxista, per molt que sigui colonialista, per molt que sigui supremacista, per molt que menyspreï els catalanoparlants, per molt que trobi que Felip V ens hauria d’haver esclafat definitivament, per molt que li vénguin arcades cada vegada que sent la nostra llengua, per molt que li passi tot això, si algú li va amb l’angoixa desbocada de voler-se suïcidar, hauria de fer un petit esforç d’empatia... i mirar d’entendre’l.
Suscríbete para seguir leyendo
- Clara Rodríguez, influencer gastronómica de Ibiza: 'Íbamos a Urgencias con una bebé y no había ni una plaza libre, estaban ocupadas por gente que había ido al concurso de arroz de matanzas
- Mira todas las imágenes del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas en Sant Antoni
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- María, exmujer del tatuador violador de Ibiza: «La Justicia nos robó años que no recuperaremos nunca»
- Condenado a 13 años de cárcel por desatar un infierno contra su pareja en Ibiza
- Mundial de Arroz de Matanzas: La gran cita que ha cambiado las fiestas de pueblo en Ibiza
- Retiran 300 kilos de basura de dos calas escondidas de Ibiza: el plan de sábado de 50 voluntarios
- Las lluvias retrasan la cosecha de la patata y reducen su producción un 80% en Ibiza