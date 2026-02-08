Del ‘hat trick’ al piscinazo en el pleno de Sant Antoni

¡La que se ha liado con el fútbol en los colegios! Y de qué manera más tonta. Una polémica que Unidas Podemos se podría haber evitado de manera muy sencilla: explicando bien las cosas y centrándose en defender su propuesta en vez de irse por las ramas. Es lo que tiene que se te caliente la lengua, que acabas diciendo cosas que no venían al caso, desvirtúan tu mensaje, te sacan completamente de foco y, además, te quedas a nada de convertirte en un meme.

La propuesta de la formación morada de transformar los patios de los centros educativos tenía, al parecer, como objetivo, que estos sean espacios inclusivos y refugios climáticos. Y acusa, de hecho, a quienes se hicieron eco de las palabras de la concejala, que en el fragor del pleno se despachó a gusto con el fútbol, de intoxicar y de difundir una versión «absurda» de la propuesta. De hecho, se escuda en que en Santa Eulària sí se aprobó la propuesta, con algún cambio y sin tanta polémica. Digo yo que por algo sería y, como diría el oráculo de Delfos, quizás deberían mirar para adentro en vez de para afuera.

No quiero yo aquí dármelas de Sun Tzu, pero si quieres defender una idea, hazlo hasta las últimas consecuencias, pero sin atacar. Salir como un miura solo garantiza que habrá conflicto, no que vayas a ganar, y menos aún cuando la batalla numérica de los votos en el pleno ya la tienes perdida. ¿Quién se negaría a poner sombras en esos patios de colegio nuestros que más parecen el de una cárcel? Nadie. ¿Quién se negaría a regular el uso del patio para que lo disfruten todos los alumnos sin excepción? Nadie. Y, si alguien lo hiciera, quedaría retratado.

¿Qué era más importante ese día: sacar adelante una propuesta beneficiosa para el bienestar en los centros o destacar en el debate del pleno de Sant Antoni? Yo lo tengo clarísimo. Lo importante era marcarse un hat trick y salir victoriosos en campo contrario, pero todo se quedó en un piscinazo y un fuera de juego de manual. El fútbol es así.