Podcast para descubrir

Me pasa con los podcast como con casi todo en esta vida, descubro algo, me ilusiono, profundizo y luego me aburro, aunque una vez cubierto el proceso de ‘desaburrimiento’ puedo volver a empezar. Pues eso, encuentro un podcast, lo escucho de forma obsesiva y luego lo abandono hastiado hasta que unos meses después lo puedo retomar. Aun así hay algunos a los que siempre regreso por periodos, como ‘La Ruina’, con Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes, ideal para sacarte unas risas cuando estás de bajona, aunque no le hago ascos al ‘Nadie sabe nada’ o ‘Las noches’ del gran Ortega de la SER.

Además del humor, entre mis gustos siempre hay algo de música, historia, literatura o ‘true crime’. Y mezclas de aquí y allá como ‘Pop y muerte’, con Kiko Amat y Benja Villegas, a los que a veces amo y otras odio, pero que siempre suelen engancharme. Del ‘true crime’ me quedo con ‘Crims’ de Carles Porta, un clásico, sin olvidar a ‘Criminopatía’ de Clara Tíscar y otros como ‘Dossier negro’ o ‘Sofá, manta y crimen’, o ‘Brazalete negro’, entre sucesos y deporte.

Y ya que estamos con el deporte, me gusta ‘Offsiders’, aunque más cuando entrevistan a futbolistas con carreras ‘random’, y el espíritu artesanal de ‘El bigote de Abadía’. Y entre crimen e historia mi preferido sin duda es ‘Cinco padrinos’, sobre Cosa Nostra siciliana, de Alberto Ausín Ciruelos. Este es el que me ha volado la cabeza últimamente, en sentido figurado, ojo.

De historia me trago casi cualquier cosa que hable de las guerras mundiales, la República y la Guerra Civil, la de la Independencia, la Alemania nazi, la Unión Soviética, la mafia o ETA, aunque si me tengo que quedar con uno ‘multiperiodo’ sería con ‘Estamos en la historia’, de ABC. De música me enredo con ‘Simpatía por la industria musical’, de Subterfuge, en el que además han entrevistado a varios amigos últimamente, y también escucho ‘El riff que me voló la cabeza’ o ‘Vinylroute’, entre otros.

Pero hay uno que siempre está ahí, yendo y viniendo, ‘Un libro en una hora’ de la SER, ideal para recuperar esos libros que leíste una vez y que habían quedado en el olvido o para descubrir otros nuevos. Al fin y al cabo, el instante más feliz es siempre el del descubrimiento.