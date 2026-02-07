Opinión
PEDRO De SILVA
Muertos insepultos
Confieso ser uno de los pocos españoles lectores que aún no han leído la novela de David Uclés, aunque lo haré llegado el momento. He leído sobre ella y la he regalado a familiares y amigos, pero ahí la tengo sin empezar. ¿Desconfianza hacia los éxitos instantáneos?, ¿gusto por el malditismo, como el de las ninfas de las cigarras, que pueden pasarse una década bajo tierra hasta que un día salen a millares y se ponen a cotorrear? ¿Pura envidia de escritor añoso y demasiado minoritario? En todo caso el personaje Uclés me parece espléndido. El bienintencionado y meritorio esfuerzo de Pérez-Reverte por tender puentes sobre la memoria de la Guerra Civil en la 2ª generación ha saltado por los aires con la irrupción de los nietos (eso es la novela de Uclés, ¿no?). Inútil sanear una herida mientras no salga todo el pus, empezando por desenterrar todos los cadáveres y darles digna sepultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- Desarticulada en Ibiza una organización de narcos a gran escala: más de 26 detenidos e intervenidos 1.558 kilos de coca y casi once toneladas de hachís
- A la venta una amplia casa unifamiliar en pleno centro de Ibiza: este es su precio
- Un camión pierde el control y cae por un barranco de cuatro metros en Ibiza
- La villa turística de Ibiza que da cobijo a artistas de medio mundo
- La lagartija de Ibiza ya tiene otra arma más en su lucha contra las serpientes
- La Policía Local de Ibiza intercepta a dos menores en patinete: multazo, vehículos requisados y aviso a las familias