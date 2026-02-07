Las listas de esperaque desesperan

Parece curioso que la consellera de Salud, Manuela García, sacara pecho en estas últimas semanas de la mejoría de las listas de espera. ¡Claro, mintiendo a la ciudadanía! Lo voy a llamar el maquillaje de las listas de espera.

Es muy sencillo. Nos vamos a la web del IBSalut, donde encontramos los datos ofrecidos por el Servei de Salut del Govern de Marga Prohens. Y efectivamente las listas de espera tienen tendencia a disminuir. ¿Por qué? Derivan a los pacientes de la Sanidad Pública a la Sanidad Privada. Y luego estos pacientes desaparecen. Derivación fantasma.

No hablan ni de pruebas diagnósticas como TAC, resonancia o Unidad del Dolor. Porque no les interesan, ya que los datos son demoledores.

Lo que sí se refleja, porque no lo pueden esconder, son las intervenciones quirúrgicas. Hay 2.500 pacientes esperando para operarse. Esto significa 900 personas más que hace un año. El tiempo de espera pasa de 3 a 6 meses para una intervención quirúrgica. Los servicios con más altas listas de espera son Cirugía General con casi 600 personas, Traumatología con 645 y Cirugía Plástica y Maxilofacial con 118.

Pero vamos a poner casos reales.

Carmen, mujer de 62 años, con una enfermedad rara, se encuentra en diferentes listas de espera desde el 2020 como Digestivo, Neurología, Reumatología y pruebas como la del sueño, esperando casi 6 años. Lleva años reclamando en Atención al Paciente. Trinidad, mujer de 69 años, lleva en lista de espera 3 años y medio para la Unidad de Sueño y 2 años para la Unidad del Dolor. Irene, mujer de 60 años, esperando 2 años para que le visite Reumatología, decide ir a Atención al Paciente en diciembre del 2025 a reclamar y descubre que ya no está en la lista; se supone que tendría que verla el especialista cada 6 meses. Vicente, hombre de 61 años, desde abril de 2025 espera para una intervención de cataratas. Y Carlota, mujer de 67 años, 6 meses en la lista de Neurología.

Tras recabar los distintos testimonios, los afectados califican el deterioro de la sanidad en las Pitiusas como “vergonzoso, una lástima que nos traten así, impotencia, miedo por lo que me pueda pasar…”.

No solo se está engañando a los y las ibicencas, además, están poniendo en juego la salud de la población. La manipulación de las listas de espera no es un error administrativo, es una decisión que tiene consecuencias reales: diagnósticos tardíos, enfermedades que empeoran y ciudadanos abandonados por el sistema que debería protegerlos.

Maquillar las listas de espera no reduce la demora real, solo la oculta. Y ocultar el problema no lo soluciona: lo agrava. La pregunta ya no es cuántas personas esperan, sino quién va a dar explicaciones por ello. ¿La consellera de Salud?

Estela Terrer Hernández es secretaria de Salud de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE)