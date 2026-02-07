Opinión
Ibiza, agonia i dolor
Dies passats, a l’escenari de Can Ventosa l’escriptor i periodista Jorge Dioni López pronuncià una notable conferència que tocà diversos temes sobre Ibiza i algunes de les nostres realitats. Dioni López és autor de llibres imprescindibles com ‘La España de las piscinas’ i ‘El malestar de las ciudades’. La conclusió, molt particular, mica objectiva voldria precisar, em duu a conceptes com agonia i dolor a l’hora de fer, d’intentar fer, una aproximació a la realitat aquí, a les nostres illes, a la veritat quotidiana d’un paisatge camí de la destrucció. Un camí, lògicament envoltat per l’or del luxe que vessa de forma clara pels quatre costats fins arribar, ai bon déu meu, a una apocalipsi de conseqüències... No per avui, certament -l’estiu proper segons els experts en la matèria s’anuncia fastuós a tots els nivells- però sí de mica en mica, poquet a poquet. És públic i és notori, a les Pitiusas la cosa pinta malament. Ningú ho reconeix de forma clara i oberta, tothom espera com qui espera la coca -de pebreres és clar...- l’arribada gloriosa de l’abril, dia sis, dilluns de Pasqua i la irrupció de masses amollades a la gran plaça de bous que és en definitiva qualsevol territori anomenat turístic i derivats. Això vol dir que de crisi res de res. Però el mal, la gran desfeta n’està feta i el control en la pràctica impossible. Tenim dos societats, una milionària, l’altra viu a l’aire lliure plogui o faci sol. Fins i tot com a reclam turístic; aquí els rics -piscines de luxe, nenes cares i guapes, rock and roll i, com deien als anys seixanta, whisky a gogo... a l’altra banda el món terrible de les cabanes de gent sense casa, engegades, expulsades per personatges d’ordre, poder i justícia. L’autoritat competent podríem dir i escriure que sense dubtar-lo -la llei està de la seva part- tornaran a repetir el gran espectacle de l’any passat. Pobres, alguns no tan pobres, i els poderosos especulant una vegada més. Sí, d’acord, això, aquestes afirmacions tal vegada rotundes tenen sabor i aire de demagògia, cert. Però la realitat és la que és i mai perfectament el contrari.
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- Desarticulada en Ibiza una organización de narcos a gran escala: más de 26 detenidos e intervenidos 1.558 kilos de coca y casi once toneladas de hachís
- A la venta una amplia casa unifamiliar en pleno centro de Ibiza: este es su precio
- Un camión pierde el control y cae por un barranco de cuatro metros en Ibiza
- La villa turística de Ibiza que da cobijo a artistas de medio mundo
- La lagartija de Ibiza ya tiene otra arma más en su lucha contra las serpientes
- La Policía Local de Ibiza intercepta a dos menores en patinete: multazo, vehículos requisados y aviso a las familias