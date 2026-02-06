Proteger la posidonia con un enfoque integral

Hablar de Posidonia oceanica en Ibiza es hablar de identidad, de paisaje, de presente y de futuro. No estamos solo ante una especie protegida, ya que sus praderas no solo sostienen una biodiversidad extraordinaria, sino que protegen el litoral y nuestras costas; además, fijan carbono y sostienen buena parte del equilibrio ecológico que hace posible la vida y, especialmente, garantizan el modelo socioeconómico que rige el turismo de las islas. Sin embargo, pese a su valor incuestionable y a su reconocimiento como hábitat prioritario por la Unión Europea, la Posidonia oceanica sigue siendo una especie que nuestra actividad frenética está dañando reiteradamente.

No estamos ante un problema de falta de un marco normativo, pues vemos cómo los instrumentos jurídicos implementados a nivel autonómico, estatal y comunitario deberían garantizar una protección integral sólida de esta especie. El problema, en realidad, es otro: la distancia entre la norma y su aplicación efectiva; esa es la verdadera problemática existente. Y en esa brecha se juega hoy el futuro real de la posidonia en Ibiza.

Algunos han venido planteando que con la mera existencia de una regulación específica bastaría para proteger a la especie e impedir su degradación; la realidad es otra y, por desgracia, la experiencia demuestra que no es así. Fondeos incontrolados, vertidos, obras costeras, presiones acumulativas y un uso intensivo del espacio marino siguen generando impactos que, en muchos casos, no se previenen, no se documentan adecuadamente o no se traducen en respuestas administrativas o penales eficaces. Es en este punto donde entra en juego una cuestión prioritaria y esencial: la necesidad de formación especializada de los agentes actuantes, una formación que debe contener una base científica y jurídica aplicada. Proteger esta especie no es solo una cuestión ecológica; es también una cuestión de gobernanza, de coordinación institucional y de capacidad técnica para detectar, probar y responder ante el daño ecológico generado por numerosos frentes que ocasionan múltiples impactos sobre una especie de especial importancia para el Mediterráneo.

Desde la criminología azul —una disciplina aún joven pero cada vez más necesaria— abordamos precisamente ese punto que ha pasado inadvertido para las administraciones: el análisis del daño ambiental marino, sus causas humanas y los mecanismos más eficaces para prevenirlo, investigarlo y repararlo. No se trata de criminalizar usos, sino de implementar instrumentos útiles para poder dotar a las administraciones y a los profesionales de herramientas eficaces y operativas. Ibiza y Formentera son un escenario especialmente relevante para este enfoque. La presión sobre el litoral es alta, especialmente durante determinadas épocas del año, y las competencias están repartidas en distintos niveles administrativos; en ellos vemos cómo los márgenes de actuación a nivel local, aunque a veces sean poco visibles, pueden ser decisivos para afrontar este tipo de situaciones. Ayuntamientos, técnicos ambientales, agentes de fuerzas de seguridad, agentes ambientales y voluntarios de las entidades conservacionistas desempeñan un papel clave en la detección temprana del daño, así como en la adopción de medidas preventivas y en la correcta canalización de los casos hacia otras administraciones o, inclusive, hacia la vía judicial cuando sea necesario, cuando los instrumentos de la administración fallen o sean insuficientes, o incluso cuando la gravedad del daño generado pueda activar la intervención penal.

Con esta convicción nace la primera Microcredencial Universitaria en Criminología Azul y Protección Marina: el caso de la Posidonia oceanica, impulsada desde la Universitat Jaume I y el Aula IbizaPreservation de Criminología Azul. No se trata de un curso teórico más, ya que es una formación diseñada y planificada para explicar y aplicar, con rigor científico y jurídico, los instrumentos de protección de los que ya disponemos, integrando perspectivas de diferentes áreas de conocimiento: ecología marina, derecho ambiental, criminología y tecnología aplicada. La participación de magistrados, fiscales de medio ambiente, policía especializada, científicas marinas, criminólogos y expertos en tecnología geoespacial responde a una idea clara: la protección integral y efectiva del medio marino exige miradas complementarias y trabajo conjunto. La posidonia no se protege desde un solo despacho ni desde una sola disciplina.

Invertir en formación es, en este contexto, una de las decisiones más necesarias que puede adoptar una sociedad que se toma en serio su patrimonio natural. Cada daño evitado, cada impacto correctamente gestionado y cada actuación bien coordinada es una victoria silenciosa para el ecosistema y para el interés general, siendo especialmente relevante para nuestro territorio, que sufre una gran vulnerabilidad.

Las Pitiusas tienen la oportunidad de situarse a la vanguardia de esta forma de entender la protección marina: no solo desde la norma, sino desde su aplicación inteligente, informada y justa. La posidonia lo necesita, y nosotros, como sociedad, también. Esta formación ha sido diseñada para poder aplicar respuestas adecuadas y proporcionadas a la intensidad de los daños, de forma que inclusive pueda aplicarse la vía penal en los casos de mayor gravedad y cuando se den los requisitos exigidos. Se ha ofertado a todos los ayuntamientos de la isla, siendo una actividad subvencionada por el Aula IbizaPreservation de Criminología Azul de la Universitat Jaume I, una formación de calidad que se ha planificado para que pueda seguirse de forma virtual, garantizando al máximo la posible participación de personas interesadas.