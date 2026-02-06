El pino carrasco: Ibiza brotada en árbol

Si los navegantes griegos que bautizaron Ibiza y Formentera como las Pitiusas −que se traduce por ‘pinosas’− las volvieran a observar hoy desde sus galeras, a la primera de las dos islas la considerarían digna todavía de tal nombre. Les causaría admiración que, después de tan devastador océano de tiempo, Ibiza siguiera conservando la mayor parte de sus bosques de pino, circunstancia que no se ha dado en Formentera.

El efecto en ellos sería de grata sorpresa; en mi caso, de extrema felicidad. Me maravillo al comprobar cada verano que los bosques siguen erguidos en sus puestos, prietas las filas, con los pájaros intactos sobre sus cabezas, pregonando su reino de verdor. Testigo privilegiado soy de ello cuando costeo la isla en mi kayak, contemplándola así desde un punto de vista semejante al de aquellos tripulantes griegos de la Antigüedad a bordo de sus trirremes.

Me pregunto qué clase de milagro obra todos los años Ibiza para que, a pesar de la presión demográfica y económica, el grueso de la masa forestal resista todos nuestros insensatos embistes. Cogido de la mano del simpático diosecillo Bes, puede que se ocupe Sant Ciriac (patrón de la isla) de la guardería forestal, patrullando aquí y allá a pie para que nadie ni nada ose perturbar los bosques. En el 112 no lo saben, pero muchas veces son ellos dos quienes avisan de los incendios.

Ni la avaricia ni la estupidez arboricida (¡ay, cuánto árbol talado por estorbarle la vista del mar al apartamento de turno!), armadas de hachas, sierras y hasta de excavadoras, han podido con nuestro entrañable, heroico y omnipresente pino carrasco (Pinus halepensis), que conforma la mayoría de los bosques ibicencos, conocido en la isla como ‘pi bord’; una conífera que no es sino el Mediterráneo mismo hecho árbol. Nuestro mar nos obsequia esta suerte de magia para que seamos conscientes de que su genuino espíritu también se encarna en la tierra que delimita su cuenca.

Es posible que este pino nuestro sea algo chaparro, no se mantenga erguido, presente calvicies en su copa, lo ponga todo perdido de pinocha, levante asfaltos con sus raíces y le canten los alerones a resina. Desde luego, no es rubio ni alto ni con ojos azules. De inglés, ni los buenos días, y tampoco juega al golf. No hay duda de que, dentro de la gran familia conífera, es el último de la fila, el garbanzo negro, el polo opuesto al excelso y ario abeto. Pero es nuestro pino, ¡caramba!, tanto como la isla lo es de él. De boca de administradores de fincas con gran apetito de tala he tenido que llegar a oír: «¡Pero si este pino no vale nada! ¡Sobran en la isla!».

Dicha conífera ha estado vinculada a Ibiza desde siempre. Ya en las incineraciones fenicias del siglo VII a. C., la única madera usada para alimentar el fuego de las cremaciones en el cementerio de Puig des Molins era la suya.

En épocas no muy lejanas, los bosques sí que se vieron seriamente mermados. Se conservan fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX en las que se aprecian grandes calveros en el relieve, hoy felizmente repoblados. Asimismo, en su conocida obra sobre las Pitiusas, publicada en 1869, el archiduque Luis Salvador de Austria describe que, en el norte de la isla, hoy pletórico de espesura forestal, había multitud de cerros que estaban en su mayor parte desnudos de vegetación.

La explotación masiva de la madera constituía entonces un valioso complemento para la economía agropecuaria ibicenca. Este mismo autor relata que había calas en el norte, como la d’en Serra, a las que acudían los faluchos para cargar y transportar los troncos cortados de la zona. Qué duda cabe que los pinos ayudaban sobremanera a aliviar la penuria secular de la isla, tanto con su madera como con su resina.

Pero la actividad que más contribuyó a la deforestación fue la elaboración del carbón vegetal. No ya para autoconsumo, sino para exportar a Mallorca y la costa peninsular. Tan intensiva fue esta industria del carbón que las montañas que rodean el Pla de Vila estaban totalmente desprovistas de cubierta forestal.

Por fortuna, la isla ha recuperado en la actualidad gran parte de aquella masa boscosa arrasada. Da gusto perderse ahora por los extensos pinares, muchos de los cuales alcanzan la costa, convirtiéndola en un homérico lindero repleto de antiguos relatos.

Tras bañarnos en el mar, corramos a emboscarnos bajo los doseles de hojas puntiagudas −acículas− de los pinos, sumergiéndonos con los ojos bien abiertos en sus mareas verdes, que tan pronto nos arrastran a las cimas de las montañas como nos devuelven a las olas. Sometámonos a la terapia forestal que nos imparten estas generosas criaturas de madera cuyos pies caminan bajo tierra. Fructifiquemos como personas renovadas bajo sus ramas.

De acuerdo, puede que nuestro querido árbol no sea un figurín de jardín botánico inglés, pero a pino no le gana nadie. Ningún otro trepa los acantilados marinos de la isla como él, a salto de cabra. Sobre todo, ningún otro es mejor espejo y reflejo a la vez de lo que calla el mar cada atardecer.