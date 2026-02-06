Del genocidio palestino

Según la Real Academia Española (RAE), “genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, una figura jurídica internacional y penal que condena la masacre, los daños graves a miembros de un grupo humano con la intención de destruirlo total o parcialmente”. ¿Les suena de algo? Es el objetivo que mantiene Netanyahu, una Gaza arrasada en la que no quede piedra sobre piedra. Y lo ha conseguido. Lo vemos en las imágenes que nos da la TV, paisajes urbanos asolados que recuerdan los de Hiroshima y Nagasaki. Sin necesidad de un artefacto atómico, se han machacado de forma indiscriminada poblaciones, hospitales, escuelas y campos de refugiados. Con la crueldad añadida de tener a los gazatíes sin posibilidad de huida, acorralados y obligados a ir de un sitio a otro sin refugio seguro. Las cifras oficiales hablan de 70.000 muertos, pero los pocos periodistas gazatíes sobrevivientes hablan de 200.000. Y de otros tantos heridos. Los escombros son cementerios, tumbas colectivas. Y otra salvajada ha sido no permitir que entraran medicamentos y alimentos, dejar que también el hambre y el frío los mataran.

Y a todo esto, el mierda de Trump que aspira a Premio Nobel, ¡colmo de desfachatez!, ha estado en todo momento detrás del brazo ejecutor, Netanyahu, alimentando a la fiera con armamento de última generación. Y nosotros, en esta Europa que ni pincha ni corta, con el rabo entre piernas, resignados a la vergüenza de nuestra impotencia. Cabe esperar que el tiempo y la Historia los juzgue y, en otro caso, que haya un Dios que lo haga. Pero el problema está lejos de acabar. Los colonos judíos siguen sentando el culo en suelo palestino y cisjordano, porque el objetivo es conseguir a cualquier precio el Gran Israel. No hace falta una bola de cristal para saber lo que veremos, una población palestina ahogada, mermada y empobrecida, mientras grandes empresas se enriquecen en una reconstrucción que habrá que ver cómo y para qué se hace. Miedo da oírle a Trump hablar de las oportunidades que la dramática situación ofrece.