Maniobras de distracción desde el desierto

Otra maniobra de distracción, esta vez desde Dubai. El presidente reanuncia desde el desierto que prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. El Ave no despega, las redes ferroviarias colapsan, no hay manera de acceder a una vivienda asequible, no hay presupuestos generales del Estado (un año más); pero lo importante en estos momentos es saltar al cuadrilátero de X y liarse a mamporros dialécticos con Elon Musk en su propia casa, en vez de abandonarla: si tan dañina es, ¿qué hacen tantos socialistas enfangando la vida diaria (igual que populares y ultras de izquierda y derecha) a base de 280 caracteres? Tiene visos de convertirse en otra propuesta que quedará en el limbo, hasta que vuelva a anunciarse, y de la que, si llega a aprobarse algún día, existen serias dudas de que pueda ser efectiva porque los chavales siempre encuentran resquicios para saltarse las barreras digitales. En Ibiza, por ejemplo, no son pocos los menores que, las noches de los fines de semana, se cuelan en los garitos donde está prohibido su entrada gracias a que falsifican sus DNI: lo fotografían, modifican digitalmente la fecha de nacimiento y listo. Si quien vigila sus accesos llega a pedir ese documento para que acredite su edad (lo normal es hacer la vista gorda), el chico dice que no lleva consigo el carnet físico y le enseña esa imagen trucada, que lleva en la galería de fotos de su móvil (que sí que porta encima). El controlador da entonces (salvo casos excepcionales) el visto bueno tras una rápida y simple ojeada. Menores de 14 a 17 años alternan los fines de semana en salas donde se expende alcohol gracias a esas sencillas falsificaciones y sin que parezca que se inmuten quienes deben vigilar que se cumpla la ley en ese ámbito. Si esto sucede a diario y desde hace años, si tantos locales siguen abriendo sus puertas a menores y permitiendo que estos se bauticen en alcohol, ¿quieren que creamos que van a tomar medidas efectivas para impedir a los adolescentes acceder a las redes sociales? Seguro que los menores están preocupadísimos.