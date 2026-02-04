A la vuelta de la esquina, en cualquier momento

Es posible que no haya una enfermedad que democratice más el sufrimiento, el miedo y la soledad que el cáncer. «Detrás de cada diagnóstico hay una historia humana única: historias de dolor, de curación, de resiliencia, de amor y mucho más». Los responsables del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra hoy, 4 de febrero, son muy conscientes de lo que genera este mal no solo a quienes lo padecen, sino a todo su entorno. Como otras dolencias, por ejemplo el alzhéimer, que han arañado y herido al entorno de tantas y tantas familias (y al mío) no es algo ajeno que nunca nos llegará ni a rozar; son realidades que, aunque asusten, están ahí, a la vuelta de cualquier giro vital. En cualquier momento. Detrás de cualquier dolor y diagnóstico. Sin previo aviso.

Ya sean los cambios en las células o la muerte o desconexión neuronales, nuestros cuerpos y mentes, esas maravillosas máquinas que se han ido perfilando durante millones de años de evolución, capaces de llevarnos (para desesperación del planeta y de todas las especies que lo habitan) a la cabeza de la evolución (o eso nos creemos) y a adentrarnos en el espacio profundo, no son perfectas. Pueden fallar en cualquier momento, sin motivos aparentes.

Empieza entonces el calvario. Las preguntas (¿por qué yo? ¿por qué mi familia? ¿por qué mi amiga o amigo?), la necesidad vital de respuestas. La reacción del entorno... Todo cambia y todo nos parece inhumano y cruel, cuando es la historia de la propia Humanidad, preñada de injusticias, de muertes y de desolación. Pero los golpes son más difíciles de asimilar cuando más cómodas resultan nuestras vidas, cuando más parece que hemos evolucionado y más seguros estamos.

Ante todo mal hay que actuar con empatía. Con lo que podemos y tenemos a nuestro alcance: apoyo, acompañamiento, comprensión, amor... Y exigir a las administraciones que doten a los centros sanitarios de los recursos necesarios, a los científicos de medios para seguir investigando, a las víctimas de una atención más humana. Hoy, mañana y pasado. Porque esto no va de fechas. Va de la cruda realidad.