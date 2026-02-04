Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Albert Soler

Fernando Esteso, el primer feminista

La cançó de l’actor ‘La Ramona’ és un cant contra la grassofòbia

Fernando Esteso no només no va ser masclista, sinó que va ser feminista i un avançat en la lluita contra la discriminació. ‘La Ramona’, el seu immortal tema, és un cant a l’amor lluny dels estereotips. La lletra, després de proclamar que la Ramona és la més grassa de les mosses del poble, crida «¡Ramona, te quiero!» i no una sola vegada, sinó que insisteix a proclamar aquest amor fins a convertir-lo en tornada de la cançó. Esteso ens diu que l’amor, quan és pur, res no té a veure amb l’aspecte físic, i de pas crea un al·legat contra la grassofòbia avant la lettre. Feminista i pioner en els drets de les minories.

La mossa més grassa del poble havia de dir-se Ramona, nom rotund que evoca rodoneses, llard i faixa amb tancament de seguretat, aquí va demostrar Esteso el seu coneixement del tema. Va elogiar la grassor abans que ho fes Gurruchaga, però aquest es va limitar a cantar que als homes ens agraden «muy muy gordas», mentre que Esteso es confessava enamorat d’una obesa, la diferència no és poca, és la que hi ha entre un simple capritx i l’amor. Esteso va musicar un amor pur que no sabia de quilos ni de volums ni de perímetres.

Cert que la lletra assegura que el «trasero» de Ramona és com un pandero, però, lluny de ser un insult, és un elogi, i és que una altra de les virtuts de Esteso era ser un melòman i va voler que un instrument musical fes homenatge a la Ramona. Al cap i a la fi, millor un pandero que l’orgue d’una catedral, que a més no rima.

No és casual que ‘La Ramona’ sigui considerada la cançó d’amor més bella de tots els temps, igualada amb ‘Ne me quitte pas’, de Jacques Brel. La del francobelga servia per a ballar arrapats, que no és poc, i la de l’aragonès els servia als qui no havien trobat parella de ball per a saltar a la pista com a brètols. A més de ser els majors himnes a l’amor compostos, es complementaven.

Irene Montero hauria d’organitzar l’homenatge que mereix qui va fugir de cosificacions, abans que s’inventés la paraula. Aprofitant que la hi té jurada a Suárez, podria batejar com a Barajas-Fernando Esteso l’aeroport de Madrid.

