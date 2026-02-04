Batiburrillo

A la hora de escribir esta opinión, desconozco las propuestas definitivas del Consell d’Entitats y la decisión final del Consell de Govern; que debería cuando menos tener en cuenta a la sociedad civil (no sé si alcanza la representatividad de toda la sociedad o simplemente de un grupo de ciudadanos comprometidos); cuando los prepósteros que deciden por nosotros a nivel global lo del cambio climático les importa un bledo y su horizonte va más allá de lo que le pueda pasar al planeta a largo plazo. Me estoy refiriendo al arte de lo posible a corto, cortísimo, plazo y eso pasa por mantener los carburantes fósiles como principal medio para sostener el sistema energético que rige en el mundo. Además de los beneficios que reporta a las oligarquías y que mientras puedan decidir en quien nos gobierna, lo tenemos crudo. Poniendo de manifiesto que todo lo que hagamos es luchar contra los ‘gigantes’ del Quijote. Es posible que a modo de pequeña localidad donde la industria (inexistente) no ha contaminado nuestro espacio y nuestro territorio, estemos en disposición de dejarnos de ‘seguidismo’ económico y lanzar algún aviso con certificado de recibido de que son posibles avances que demuestren que tenemos razón a la hora de plantear proyectos que empiecen a ser entendibles por el gran público (nosotros, los de la isla, primero). Formentera.eco, en su día fue una iniciativa que ya está más que consolidada, eso sí, con multas imprescindibles para conseguir que la norma se cumpla. No hemos avanzado al ritmo que pretendían los objetivos de ‘aquellos’ que se lanzaron a la piscina. Pero ya existe una clara conciencia de que si no te registras pasas a 1.200 euros de vellón (600 por pronto pago). Ahora tocan los ‘daños colaterales’ y es un transporte público que ofrezca alternativas al coche sin permiso. Eso realmente es el primer hándicap, seguimos con el contrato programa caducado y a la espera de que estudiosos del tema elaboren un plan creíble que satisfaga las necesidades de la población residente, de los trabajadores de temporada y turistas ocasionales. Otra de las partes, quizás la habrá que debatir a corto plazo, es la circulación de coches sin los diferentes distintivos medioambientales. Este punto, que ya existe en muchas ciudades, tarde o temprano se hará extensivo a localidades con un aforo extraordinario de vehículos (temporada) y eso puede implicar, si aplicamos el café para todos, que una parte del parque automovilístico de Formentera deba ser renovado y ahí con la iglesia hemos topado. Por qué tú sí y yo no. La respuesta del millón.