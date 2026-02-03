Opinión | Para empezar
Regularizar a los migrantes es justo y necesario
Una de las grandezas de la democracia es la igualdad ante la ley y la defensa de los derechos humanos como principio fundamental y universal. Sí, de acuerdo, en la teoría. Pero ¿acaso nos parece poco que exista este marco teórico? En este mundo en el que rige la ley de la selva, es una rareza que se establezca que cualquier persona, al margen de sus características y circunstancias, tiene los mismos derechos básicos. De modo que en un Estado de derecho como el que tenemos en España, es una terrible contradicción que haya ciudadanos de primera y otros de segunda, que permanecen en situación de exclusión social porque no se les facilita el acceso a lo más elemental, aunque llevan tiempo viviendo en nuestro país: tener papeles, que es lo que abre las puertas a todo lo demás. Porque carecer de ellos les aboca a la economía sumergida, a ser víctimas de explotación y abusos laborales, a una supervivencia muy precaria y a no poder ni siquiera optar a un hogar digno. Un inmigrante que vive en Ibiza y se va a beneficiar del proceso de regularización exprés que impulsa el Gobierno, explicaba que hay trabajo, mucho trabajo, pero sin la documentación en regla no hay nada que hacer. Hasta las principales patronales aplauden esta iniciativa y recuerdan que es positivo todo lo que sea reducir la economía sumergida y legalizar la situación de estas personas. Porque además, cotizarán y contribuirán con sus impuestos a las arcas públicas. También recuerdan la gran dificultad que hay para encontrar trabajadores, algo que se da en otras muchas zonas de España. Por tanto, oponerse a la regularización de extranjeros que ya están residiendo en el país y que están condenados a la exclusión social porque no logran legalizar su situación administrativa tiene un tremendo tufo xenófobo. Dejar a miles de personas en un callejón sin salida en el que sin papeles no pueden trabajar legalmente (algo necesario para prosperar y tener una vida normalizada) no solo es cruel, injusto y contrario al espíritu de un estado democrático. También es estúpido: se desperdicia el talento y los recursos humanos que el país necesita para mantener el progreso económico y los servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o las pensiones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito
- Alquiler a 200 euros en Ibiza: así es como puedes optar a los pisos para jóvenes en el centro de la ciudad
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- La DGT lo explica: así es como van a vigilar si llevas la baliza V-16 en Ibiza
- Aparece el cartel de una gasolinera de Sant Antoni en el fondo del mar en una jornada de limpieza
- Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: 'Damos un paso adelante para la recuperación integral de ses Feixes
- Una 'tiktoker' cuenta la realidad de trabajar de temporada en Ibiza: 'No es una vida fácil y esto es lo que a mí me cambió