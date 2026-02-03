Regularizar a los migrantes es justo y necesario

Una de las grandezas de la democracia es la igualdad ante la ley y la defensa de los derechos humanos como principio fundamental y universal. Sí, de acuerdo, en la teoría. Pero ¿acaso nos parece poco que exista este marco teórico? En este mundo en el que rige la ley de la selva, es una rareza que se establezca que cualquier persona, al margen de sus características y circunstancias, tiene los mismos derechos básicos. De modo que en un Estado de derecho como el que tenemos en España, es una terrible contradicción que haya ciudadanos de primera y otros de segunda, que permanecen en situación de exclusión social porque no se les facilita el acceso a lo más elemental, aunque llevan tiempo viviendo en nuestro país: tener papeles, que es lo que abre las puertas a todo lo demás. Porque carecer de ellos les aboca a la economía sumergida, a ser víctimas de explotación y abusos laborales, a una supervivencia muy precaria y a no poder ni siquiera optar a un hogar digno. Un inmigrante que vive en Ibiza y se va a beneficiar del proceso de regularización exprés que impulsa el Gobierno, explicaba que hay trabajo, mucho trabajo, pero sin la documentación en regla no hay nada que hacer. Hasta las principales patronales aplauden esta iniciativa y recuerdan que es positivo todo lo que sea reducir la economía sumergida y legalizar la situación de estas personas. Porque además, cotizarán y contribuirán con sus impuestos a las arcas públicas. También recuerdan la gran dificultad que hay para encontrar trabajadores, algo que se da en otras muchas zonas de España. Por tanto, oponerse a la regularización de extranjeros que ya están residiendo en el país y que están condenados a la exclusión social porque no logran legalizar su situación administrativa tiene un tremendo tufo xenófobo. Dejar a miles de personas en un callejón sin salida en el que sin papeles no pueden trabajar legalmente (algo necesario para prosperar y tener una vida normalizada) no solo es cruel, injusto y contrario al espíritu de un estado democrático. También es estúpido: se desperdicia el talento y los recursos humanos que el país necesita para mantener el progreso económico y los servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o las pensiones.