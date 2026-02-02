El reloj de Vara de Rey y otros mamotretos

Vaya por delante que a mí tampoco me gustó la estructura de tubos de acero que se instaló en la cabecera de Vara de Rey para saber la hora, durante las obras de remodelación y peatonalización del paseo acometidas en 2017. La aparatosa instalación ya ha pasado a mejor vida porque, a juicio del alcalde, «queremos un reloj que esté más en sintonía con esta zona histórica de la ciudad». ¿Y quién decide qué está o no está en sintonía con las calles del municipio? Pues obviamente él y sus concejales, que para eso han ganado las elecciones. Sin embargo, los que estuvieron antes que ellos tenían el mismo derecho a decidir la estética que más convenía a las calles capitalinas y su decisión no ha sido respetada.

Por muchas personas que en su día manifestaran que la visión de dicho reloj les producía urticaria, nadie ha hecho una encuesta al respecto como para saber qué piensa el conjunto de la ciudadanía. Una cosa es cambiar un edificio, una plaza o un momento aprovechando una remodelación integral o porque se ha quedado viejo y otra muy distinta, quitarlo de en medio sin una justificación funcional, más allá de la mera estética, que, tal y como ha confesado el propio alcalde, es lo que aquí ha ocurrido.

La broma nos ha costado a los contribuyentes la friolera de 726.000 euros, incluida la obra que ha habido que planificar como excusa para perpetrar el ‘monumenticidio’, bajo la coartada de mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética en este extremo del paseo que, como el resto, está prácticamente nuevo.

El consistorio ha corrido a aclarar que dicho presupuesto se ha cofinanciado con fondos europeos Next Generation –aunque sin determinar el porcentaje–, como si así no pareciera que lo pagamos igualmente todos los ciudadanos. Conviene recordar que la Unión Europea financia la mayor parte de su presupuesto con el Impuesto del Valor Añadido (IVA), que se nos aplica cada vez que rellenamos el depósito de combustible o compramos una botella de agua o cualquier otro producto de consumo o servicio.

Aunque el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza se arrogue la verdad absoluta en materia de estética urbana y haya desentrañado el feng shui que más nos conviene a los ibicencos, pasando por encima del legado de sus predecesores, su forma de actuar establece un triste precedente. A partir de ahora, cualquier administración puede dedicarse borrar el rastro de lo que hicieron los pretéritos y que éstos, una vez recuperen el poder, se dediquen a hacer lo mismo, estableciendo una suerte de bucle infernal parecido a la noria de un roedor, donde, por muchas vueltas que le demos a un asunto, siempre acabaremos en el punto de partida. Y por el camino, una fortuna en fondos públicos dilapidada.

Si nos atenemos a la mera cuestión estética, ¿cuántas rotondas, por ejemplo, habría que dinamitar en la isla de Ibiza? Podríamos comenzar por el discutible monumento al podenco que hay a la entrada de la avenida 8 d’Agost y continuar volando la reforma de los andenes del puerto, con esos farolillos asesinos a ras de suelo y su terrorífico historial de caídas. Y aquí ya no hablamos ni tan siquiera de estética, sino de salud pública. También podríamos arrancar de cuajo la caja del ascensor que corona el edificio situado en la plaza des Martell y alguno habría –no seré yo– que incluso abogaría por desmontar la escalera del Castillo, que, en su día, cuando la gente todavía no estaba acostumbrada a intervenciones modernas en monumentos antiguos, también trajo oleadas de polémica.

Que, con todas las necesidades urgentes que padece la ciudad, se destine una cantidad superior a 120 millones de las antiguas pesetas a tal menester no solo produce sonrojo, sino vergüenza. Seguro que aquellos que viven en las calles más sucias de Vila no lo ven del mismo modo, al igual que quienes residen en los barrios donde se registra más inseguridad o los propios vecinos de Talamanca, donde urge invertir para restaurar los terribles daños provocados por el temporal y recuperar los portales de feixa, que se caen a trozos y son parte de un valioso patrimonio que estamos dejando perder. No digamos ya atender a todas esas personas que, en mitad de unos temporales que parecen no tener fin, habitan en chabolas en unas condiciones indignas de lo que debería de ser una economía del primer mundo, que se dedica a vender turismo de lujo a diestro y siniestro.

Lo dicho, un precedente lamentable que atenta contra la más elemental estrategia de economización de gastos que debe orientar la actividad de las instituciones públicas. Esperemos que no cunda el ejemplo porque monumentos y obras infames las encontramos a porrón en Ibiza y Formentera. Por favor, más ética y menos cosmética.

@xescuprats