Opinión
Pla de xoc de l’STEI per l’ensenyament en català
Les polèmiques estèrils que molt sovent envaeixen l’opinió pública de les nostres illes tendeixen a descol·locar els fets, a confondre i a estendre una espessa calitja damunt la nostra societat. Així, ens trobam constitucionalistes que es carreguen sistemàticament la constitució i persones d’ordre que carreguen sistemàticament contra l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que, no ho oblidem, és una llei orgànica de l’Estat i, per tant, forma part del bagatge constitucional espanyol.
La defensa de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears formaria part inequívoca, idò, del patriotisme constitucional. I el coneixement de l’Estatut i la seua defensa aniria inexorablement unit a la idea de defensar el sistema democràtic.
I l’Estatut diu coses que sovent s’obliden (generalment, de manera treballada i voluntària). Per exemple, que els poders públics, a les Illes Balears, tenen l’obligació -hi insistesc, l’obligació- de promoure la plena normalització de la llengua catalana en tots els àmbits, de manera que tots els ciutadans la puguin utilitzar lliurement, en totes les ocasions i activitats, igual que s’hi pot fer servir l’altra llengua oficial, el castellà. No fa falta dir el cas que fan de l’Estatut en àmbits com ara l’administració de Justícia, l’àmbit socioeconòmic o el de les forces i cossos de seguretat de l’Estat (per esmentar-ne només tres).
L’àmbit en el qual hi ha un acostament més clar al que disposa l’Estatut d’Autonomia és el de l’Educació. (Hem de dir, entre parèntesi, que la legislació vigent encara és lluny de complir-se, però s’hi acosta més que no, posem per cas, en els àmbits que hem esmentat més amunt). Tantes campanyes balearòfobes se centren en el camp de l’ensenyament perquè és l’àmbit on més a prop som del compliment més o manco equilibrat de la legislació vigent, a la nostra part del món.
Què diu la llei sobre com ha de funcionar l’ensenyament? Per discernir-ho, agafant del focus més ampli al més pròxim, ens referirem a la Declaració Universal de Drets Lingüístics, impulsada per la UNESCO, la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (Unió Europea), la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia (que la desenvolupa), la Llei de Normalització Lingüística i el Decret de Mínims d’ensenyament en llengua catalana.
La DUDL diu que totes les comunitats lingüístiques tenen dret a planificar la seua pròpia supervivència, des d’elles mateixes. La CELRoM estableix que tota comunitat lingüística té uns drets associats de cara a garantir-ne el futur. El bagatge constitucional espanyol estableix que, a les Illes Balears tenim dues llengües oficials: el català i el castellà, la primera en tant que llengua pròpia i la segona en tant que llengua oficial de l’Estat. La LNL té com a funció aconseguir que tots els ciutadans puguin funcionar normalment en llengua catalana en tots els àmbits. Quant a la llengua, estableix que tothom ha de conèixer, en acabar la formació obligatòria, el català i el castellà, a més de tenir competència en una tercera llengua (generalment l’anglès). Finalment, de cara a aconseguir aquests objectius, el Decret de mínims estableix que, com a mínim, el cinquanta per cent de l’activitat educativa s’ha de vehicular en català. L’altre cinquanta per cent s’ha de distribuir com es decideixi a cada centre, entre català, castellà i anglès.
Què ocorre en realitat? Que aquest cinquanta per cent, a moltíssims centres de les Balears, no es compleix. Perquè cal determinar també què és una classe impartida en llengua catalana. Una classe en català implica que el professor hi fa totes les explicacions i s’hi adreça sempre als alumnes, que els materials són en català, que els alumnes hi intervenen sempre, tant oralment com per escrit, i que s’hi fan, obligatòriament, totes les proves. Per davall d’això, no podem entendre, escrupulosament, que una classe sigui impartida en català. Per aquí s’hauria de començar.
De cara a avançar en l’ensenyament en català, recentment l’STEI ha presentat un Pla de Xoc per a l’ensenyament en català. El Pla de Xoc inclou tota una sèrie de mesures que són les que correspondria aplicar a la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears. Resulten totalment imprescindibles per reflotar l’ensenyament en català, pilar bàsic per aconseguir avanços clars en el procés de normalització de la llengua catalana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- La Justicia desinfla un multazo por fiestas ilegales en Ibiza de 165.000 a 3.000 euros
- Plenos de Ibiza: Podemos quiere prohibir que se juegue a fútbol en los colegios de Sant Antoni
- El temporal destapa de nuevo la barcaza salinera encallada en una playa de Ibiza hace más de 60 años
- El viento tira un árbol encima de un coche y tumba maceteros y contenedores en Ibiza
- La Aemet activa la alerta naranja por rachas de hasta 90km/h en Ibiza y Formentera
- Indemnizada con más de 50.000 euros por un accidente a caballo