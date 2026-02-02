Opinión | Para empezar
Ser judoka es un estilo de vida
Empecé a practicar judo a los cuatro años. Mis padres querían apuntarme a gimnasia rítmica, pero la cola de espera era larga y allí mismo, en el polideportivo Sa Blanca Dona, hacían judo. Como mi padre entrenaba este arte marcial de pequeño, probaron a ver si me gustaba. Y tanto que sí. Todavía me acuerdo de ir a entrenar con el bañador por debajo del judogi para salir corriendo después a natación, a las piscinas de enfrente (Es Raspallar). Y de mi hermana correteando por ahí con ganas de pisar el tatami también. Luego me cambié a entrenar con los mayores en Sant Jordi. Y qué nerviosa estaba, ya que no conocía a nadie… Pero pronto eso cambió, porque el Club Judo Sant Jordi es como una segunda familia, y el tatami, una segunda casa. Pasé allí, con ellos, toda mi adolescencia, entrenando y compitiendo.
Pero yo quería irme a estudiar fuera, como siempre había deseado… Llegó un punto en el que no podía con todo, y dejé atrás este deporte que tanto me gustaba. Me fui a Madrid, estudié Periodismo y Relaciones Internacionales, y el destino hizo que volviera a Ibiza.
Seis años y medio después, también he vuelto a practicar judo. Y esa familia de la que hablaba se ha hecho todavía más grande. Me emociona ver que son otra gente, una generación más joven, pero sigue estando ese mismo sentimiento de compañerismo, respeto y confianza. Qué orgulloso estaría Teo Blázquez, el fundador del club, de la estela que ha dejado. Y Juan, su hijo, que está al frente ahora, sigue dejando huella también. Los entrenamientos con Antonio y Víctor (y su playlist de fondo para motivarnos más) son de especial mención.
La relación cuando vuelves después de tanto tiempo es diferente. Esa gente que antes te veía como una niña, ahora te ve como una mujer. Y saben que estás allí porque realmente quieres, porque has elegido el judo otra vez. Porque el judo es mucho más que un arte marcial, es un deporte que se ama y se vive con intensidad. Porque ser judoka es un estilo de vida
Suscríbete para seguir leyendo
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- La Justicia desinfla un multazo por fiestas ilegales en Ibiza de 165.000 a 3.000 euros
- Plenos de Ibiza: Podemos quiere prohibir que se juegue a fútbol en los colegios de Sant Antoni
- El temporal destapa de nuevo la barcaza salinera encallada en una playa de Ibiza hace más de 60 años
- El viento tira un árbol encima de un coche y tumba maceteros y contenedores en Ibiza
- La Aemet activa la alerta naranja por rachas de hasta 90km/h en Ibiza y Formentera
- Indemnizada con más de 50.000 euros por un accidente a caballo