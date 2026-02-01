La regularización de inmigrantes, un acto de justicia

El decreto de regularización exprés que el Gobierno ha pactado con Podemos es una muy buena noticia que beneficiará a más de medio millón de personas en el conjunto de España, alrededor de 10.800 en Balears, según la Delegación del Gobierno. Sin embargo, solo en Ibiza la concejala de Unidas Podemos Guadalupe Nauda (que lleva años ayudando a extranjeros sin papeles y trabajando en este ámbito) calcula que serán al menos 5.000.

Este anuncio se produce tan solo dos semanas después de la presentación del Informe Foessa (una fundación ligada a Cáritas que lleva 60 años radiografiando la situación de la sociedad española) sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza, en el que una de las conclusiones es precisamente la extrema vulnerabilidad de extranjeros en situación irregular, obligados a trabajar en la economía sumergida, víctimas de abusos laborales y en una situación muy precaria. El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, aplaudió rápidamente la medida, y sentenció que se trata de «un acto de justicia social»; también el director de Cáritas diocesana de las Pitiusas, Juan Torres, la ha acogido con satisfacción, al igual que asociaciones de inmigrantes, el senador Juanjo Ferrer o la diputada socialista en el Congreso Milena Herrera. Asociaciones empresariales como CAEB, Pimeef, la Asociación Española de Directores de Hotel o la Federación Hotelera de Mallorca también han celebrado la medida, pues consideran que es beneficioso que estas personas salgan de la economía sumergida, porque además, cotizarán a la Seguridad Social. Recuerdan asimismo el grave problema para encontrar trabajadores que sufren las empresas de las islas. Es preciso resaltar que esta regularización beneficiará a personas que ya están en el país, desde antes del 31 de diciembre de 2025 (la mayoría, trabajando sin contrato ni ninguna protección social), que hayan vivido más de cinco meses en el país y que no tengan antecedentes penales.

Por lo que respecta a la tramitación de estas solicitudes, será necesario que el Gobierno provea de suficientes recursos y personal a la dirección insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas, que tradicionalmente está bajo mínimos y no podrá asumir la avalancha de trabajo que previsiblemente tendrá que afrontar. La falta de medios para gestionar las peticiones no puede convertirse en un tapón burocrático que dilate exageradamente la regularización acelerada que pretende el cambio reglamentario.

Regularizar la situación de los extranjeros que ya están viviendo en España es una medida que les proporciona dignidad y contribuye a su inclusión social, tal y como reclaman la Fundación Foessa y Cáritas, pues es la manera de garantizar el respeto de sus derechos, su seguridad laboral y que puedan tener una vida normalizada. Sin papeles no se puede acceder ni a una vivienda ni a un trabajo digno, dos aspectos fundamentales para garantizar el bienestar mínimo que merece cualquier persona.

El PP, en la línea de Vox, ha reaccionado de forma furibunda contra el decreto del Gobierno, puesto que sostiene que tendrá un «efecto llamada»; sin embargo, en 2024 votó a favor de tramitar y debatir una iniciativa legal que pedía precisamente la regularización de migrantes, aunque los populares querían introducir una enmienda para dejar fuera de esta regularización a los migrantes que cometiesen delitos. Y justamente para optar a la regularización propuesta por el Gobierno se exige no contar con antecedentes penales ni «suponer una amenaza para el orden público».

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha sido muy dura, y considera que se trata de una «irresponsabilidad enorme». Prohens afirma: «Sí a las personas que vienen a trabajar, a incorporarse al mercado laboral y a integrarse; sí a quienes respetan la cultura, las leyes, la igualdad entre hombres y mujeres y los valores democráticos». Pero son precisamente estas las personas que podrán beneficiarse de la regularización, pues es su situación administrativa irregular la que les impide integrarse, pese a que ya forman parte de nuestra sociedad y la mayoría tiene trabajo.

Llama la atención en este sentido el silencio que mantiene el Consell Insular de Ibiza, que encargó el informe Foessa sobre la exclusión social en la isla y lo cofinanció. Ante las preguntas de este diario, la institución se ha remitido a la posición del Partido Popular nacional, lo que choca con el compromiso que la institución manifestó al realizar un diagnóstico sobre la exclusión social en la isla y los factores que la provocan (como la falta de papeles), y encargárselo a la prestigiosa Fundación Foessa. Un exhaustivo y riguroso estudio que en sus conclusiones subraya la obligación de las instituciones de aplicar medidas para paliar y evitar la exclusión social, y una de ellas es, precisamente, regularizar la situación de los extranjeros que ya viven en España y que sufren una gran precariedad por su imposibilidad por trabajar de forma legal, en las condiciones de protección que prevén las leyes para toda la ciudadanía. Si el Consell, como hizo hace pocos días, valora la importancia de las conclusiones del Informe Foessa, inhibirse ahora en una medida tan relevante contra la exclusión y remitirse a la posición cambiante y oportunista del Partido Popular sólo puede obedecer a la voluntad de la institución insular ibicenca de no indisponerse con la dirección del partido ni con la presidenta del Govern, poniendo así la conveniencia de partido por encima del interés de la isla y de las personas que residen en ella.