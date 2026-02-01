Estos días se publicitaba la noticia de la regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en nuestro país, medida orientada a garantizar los derechos fundamentales y seguridad jurídica para cientos de miles de residentes que hasta ahora vivían en situación de irregularidad. Este paso, que pone en el centro a las personas y sus derechos, supone una respuesta necesaria a una realidad social extendida.

Esta regularización ha sido impulsada entre otras razones por la presión social que presentó más de 700.000 firmas de ciudadanos, que solicitaban esta regularización para ver cómo muchos de sus vecinos y compañeros de trabajo podían sentirse más partícipes del tejido social al que pertenecen y del que jurídicamente parecían inexistentes, fruto de una cultura del descarte que manifestaba continuamente el Papa Francisco en sus discursos. Con esta ley se atiende a una necesidad de gran importancia para tantos hermanos nuestros que sin papeles siguen siendo víctimas de injusticias y continuamente excluidos de derechos básicos que toda persona debería tener cubiertos.

Esta regularización extraordinaria no solo reconoce la contribución económica y social de miles de personas que conviven y trabajan en nuestras islas, sino que también es el fruto de la suma de voluntades entre diversas organizaciones sociales, entidades de derechos humanos y la ciudadanía en general, que ha hecho oír su voz de manera consistente y constructiva en el espacio democrático.

Ahora es cierto que hay una gran preocupación, ya que en nuestras islas estaban ya en este proceso más de 11.000 personas, según los datos que han ido apareciendo, y que muchas veces llevan retrasos de meses y meses, por la falta de medios y de personal que puedan dar respuesta a estos expedientes. La pregunta es ahora si esta regularización, anunciada a bombo y platillo en un momento que a lo mejor puede beneficiar a algún partido político, tenemos que dejar de verla como una batalla entre partidos y verla como un logro de la sociedad y dotarla con los medios suficientes para que no quede en papel mojado. Sobran leyes y proyectos muy necesarios pero que no ven la luz porque no vienen dotados con las ayudas necesarias para poder desarrollarse, esperamos que con esta ley no suceda así.

Esta política migratoria, más humana, justa e inclusiva, reconoce la dignidad de todas las personas y refuerza los valores de cohesión social, fundamento de nuestra convivencia; que no nos cansemos de trabajar por políticas inclusivas.