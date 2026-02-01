El «delito» de trabajar en Ibiza

Un ictus dejó a mi madre en cama y totalmente dependiente. Necesitaba vigilancia 24 horas porque se le fue la cabeza e intentaba levantarse pese a que las piernas no la sostenían, así que buscamos una interna que nos ayudara. Solo se presentaron dos mujeres, en situación irregular, y le hicimos un precontrato a Sumaya, que empezó a trabajar inmediatamente. Lo que supongo que nos convierte en «delincuentes» para el concejal Rubén Sousa (salvo que reserve esta acusación para extranjeros que se ganan la vida honradamente como la señora que nos echó una mano cuidando de mi madre en sus últimos meses de vida). «Me extraña que diga que gente sin papeles tiene que ir en autobús al trabajo, cuando eso [que trabajen] es un delito», soltó en el pleno de Vila.

No sé si el edil popular pretendía ser irónico o simplemente abonar los discursos de odio contra los migrantes. Pero si no es un marciano que vive en una realidad paralela a la de los demás, es un hipócrita. En esta isla hay al menos 5.000 personas, según algunas estimaciones, trabajando en negro porque no tienen permiso. Regularizarlas «es un acto de justicia social», como subrayó el obispo frente a los «oídos sordos» de un PP y Vox cristianos a conveniencia. Más cotizaciones, más mano de obra legal, más integración... Con sus «papeles», ganamos todos menos quienes han estado abusando de su indefensión.

Tampoco va a la zaga el Govern balear en cuanto a hipocresía. Tras la proclama de Prohens de que aquí «no caben todos», refiriéndose en exclusiva a miles de trabajadores que ya están en las islas y que reclama una industria que recibe a millones de turistas cada año, Toni Costa sale ahora exigiendo la «voluntad» de aprender catalán a los inmigrantes que el Gobierno central quiere regularizar. Y está muy bien. ¿Pero eso va igualmente por peninsulares, ingleses, holandeses... o solo es para los pobres del sur? También resulta paradójico que diga esto el mismo partido que ha rebajado las exigencias sobre la lengua propia en la administración y ha puesto en marcha un plan de segregación lingüística en las aulas. Hace unos días, Estela me contaba que su madre, polaca, aprendió catalán para ayudarlas a ella y su hermana con los deberes. Pues con PP y Vox igual ya no le haría falta.