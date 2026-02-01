125 kilómetros para reciclar mejor

Normalmente, cuando se estropea la tostadora, la plancha, un grifo o se descuajeringa algún pequeño utensilio o mueble, lo echo al maletero del coche. Y cuando ya tengo un número razonable —o el maletero empieza a parecer un contenedor— lo llevo a la Deixalleria de Ca na Palava, la más cercana a mi casa. Es mi manera de reciclar. Igual no es la más ecológica, pero no se me ocurre otra mejor; y, por lo que leo, cumplo con las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de la Agenda 2030, de Ecoembes y de cualquier página web que sale cuando googleo “reciclar en casa”. No es ningún logro ni nada del otro mundo, y seguro que podría hacerlo mejor.

El caso es que el Ayuntamiento de mi municipio ha abierto una ayuda para solicitar bonificaciones en la tasa de residuos, y una de ellas es para usuarios de la Deixalleria. Como contribuyente de Santa Eulària, después de pagar el año pasado un recibo de 190 euros —un 52 % más que el año anterior y más del doble que en 2019—, pensé, ingenuo de mí, que los tres o cuatro viajes anuales que hago quizá servirían para amortiguar un poco el sablazo municipal por un servicio ya de por sí bastante mejorable.

Pero no. La ordenanza, en su punto 7.1.3, establece que solo podrán optar a una bonificación de 50 euros aquellos usuarios que acrediten un mínimo de quince entradas diferenciadas de residuos. Quince. Ni seis, ni diez, ni catorce. Quince. Sin límite de peso, ni de tipo de material, ni de nada. Lo que se premia no es reciclar más ni mejor, sino ir quince veces. Da igual si llevas una tonelada de trastos o una bisagra suelta. Lo importante es el viaje, no el destino, que diría el filósofo.

Es decir, si en lugar de concentrar mis residuos en dos o tres visitas anuales los reparto en quince —aunque en alguna solo lleve un viejo candado—, optaré a esa generosa bonificación de 50 euros. El problema es que cada trayecto de ida y vuelta a Ca na Palava supone ocho kilómetros desde mi casa. Y si en lugar de dos o tres viajes hago quince, acabaré recorriendo unos 125 kilómetros, gastando más gasolina, tiempo y dinero, además de contribuir a colapsar todavía más unas carreteras ya bastante saturadas. ¿Dónde está el beneficio? ¿Esto no iba de ecologismo?

El otro día volví a la Deixalleria. El hombre de la puerta, con paciencia infinita, escuchó mi chapa (esta, no reciclable) y, al encogerse de hombros y asentir con la cabeza, quise entender que compartía conmigo la misma sensación de medida absurda. Por supuesto, me seguirá viendo por allí solo un par de veces más al año porque, por mi parte, el ecologismo subvencionado tendrá que esperar.