Es verdad, señora Prohens, aquí no cabe todo el mundo

Pues mira, tiene razón la señora Prohens. Sí. Aquí no cabe todo el mundo. Pocas veces he escuchado algo de un político con lo que estuviera tan de acuerdo. Ahora, con matices. Porque... a ver... estoy de acuerdo con la idea, con el fondo, con el concepto... pero no con la concreción.

Sobra gente. Mucha. Muchísima. En las islas los humanos se nos desbordan. Vaya, que en estos momentos La Pulga y El Linterna (perdón por esta referencia millennial) no preguntarían «¿Cómo estaba la plasssssa?» sino «¿Cómo estaba la isssssla?». Pero no creo que los que sobren sean precisamente aquellos a los que se refiere la señora Prohens: los 10.800 migrantes de Balears que se calcula que podrían regularizar su situación tras el acuerdo anunciado por el Gobierno.

Llegados al consenso de que aquí no cabe todo el mundo se me ocurren algunos a los que podríamos ir enviando la carta de despedida. Para empezar, todos aquellos que especulan con la vivienda. Esas personas de bien que tienen varios pisos cerrados o que los alquilan a precios obscenos. Los que, conscientes de la miseria, realquilan habitaciones a precio de piso de lujo. Otros que podrían marcharse: aquellos foráneos (extranjeros o españoles) que llevando aquí toda la vida, no han hecho nada para integrarse. Esos que llevan aquí 50 años y aún te dicen que no te entienden cuando dices «Bon dia!» (a los españoles) o son incapaces de entender una conversación mínima en castellano (a los extranjeros).

Tampoco caben todos aquellos que vienen a destrozar la isla. Los que están aquí unos días y fondean en posidonia, se dejan el aire acondicionado puesto las 24 horas en la villa, machacan el campo abriendo caminos donde no los había con sus jeeps, rellenan las piscinas cada dos por tres, emiten más CO2 en un trayecto a la isla en su jet privado que cualquiera de nosotros en toda una vida, dejan basura en las playas, hacen su agosto estafando (desde negocios legales o ilegales), construyen en zonas protegidas, se aprovechan de la miseria ajena... Sobran todos. Se podría empezar por estos, ¿no?, señora Prohens.