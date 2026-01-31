Opinión
Els 220 euros que marquen la diferència
Aquest mes hem rebut a la Comissió d’Habitatge del Senat l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, qui va venir a explicar-nos com estan funcionant els topalls als preus de lloguer en una ciutat on l’accés a l’habitatge també és molt complicat. Collboni ens va relatar que, avui, una família de Barcelona paga 220 euros menys de lloguer del que pagaria si s’hagués mantingut la no intervenció del mercat de l’habitatge. Va detallar que, gràcies a la regulació de la Llei estatal d’Habitatge, el preu mitjà del lloguer a Barcelona és de 1.135 euros, quan sense aquesta intervenció seria de 1.357 euros.
Mentrestant a Ibiza i Formentera -i al conjunt de les Balears- el Partit Popular manté la seua negativa a limitar preus, tot i que la situació ara mateix està totalment desbocada. El recent informe de Foessa sobre la situació a les nostres illes destacava que unes 32.000 persones es troben en situació d’exclusió social, principalment a causa dels preus de l’habitatge. Càritas d’Ibiza i diverses associacions empresarials - poc sospitoses de ser d’esquerres- també s’han pronunciat en la línia de reclamar al Govern que autoritzi les limitacions.
Anant un mica més lluny, a A Coruña, en una comunitat governada també pel PP, s’ha autoritzat l’Ajuntament a aplicar els topalls dels preus del lloguer. Segons les primeres dades oficials, els preus s’han reduït uns 75 euros de mitjana amb els nous contractes, passant dels 761 euros als 686 euros. Un cost del lloguer que, com és evident, queda molt lluny del d’Ibiza i Formentera.
Un altre tema important en habitatge, que hem estat impulsant des d’Ibiza i Formentera al Senat, és la limitació de compra d’immobles per part de no residents. Les darreres dades parlen d’un 32% d’operacions immobiliàries fetes per estrangers a les Balears. És necessari impulsar una excepció dins la Unió Europea per prioritzar la nostra població resident a l’hora de comprar un pis o una casa, i pens que tots els partits polítics l’hauríem d’estar recolzant, perquè necessitam ajudar els nostres joves, famílies, persones en situació de vulnerabilitat i, en definitiva, al conjunt de la ciutadania, que ara mateix té greus problemes per accedir a un habitatge digne.
Almenys tots els partits polítics estam d’acord en el fet que les solucions a llarg termini impliquen incrementar la construcció de pisos protegits, amb diferents projectes ja iniciats per governs progressistes -com els 500 habitatges a ca n’Escandell- i d’altres que es posaran en marxa.
Però aquestes mesures fan tard i, ara mateix, davant la situació dramàtica de milers de persones a les nostres illes per l’emergència residencial, l’única opció immediata és limitar els preus del lloguer. I aquest hauria de ser un assumpte que anàs més enllà d’ideologies i de partits. Perquè els i les persones que treballam en política som aquí per mirar de solucionar els problemes de la gent i la ciutadania d’Ibiza i Formentera es mereix tenir uns representants que sàpiguen estar a l’altura.
