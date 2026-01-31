Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Josep Maria Fonalleras

Contemplar el abismo

En italiano, los desprendimientos se llaman “frana”, como la que han sufrido en Niscemi, un deslizamiento en superficie que ha afectado a cuatro kilómetros de la fachada del pequeño pueblo siciliano, estratégicamente situado entre las regiones de Caltasinetta y Ragusa. Es decir, en el corazón mismo de las provincias mafiosas. De repente, debido a las tormentas y la lluvia, la colina de arena y arcilla se ha convertido en un acantilado, un risco que lleva al infierno, un precipicio de caída vertical que deja al descubierto los cimientos de las casas que estaban construidas, a precario, en un terreno que ya está en el umbral del vacío desde hace siglos. Existe una notable literatura en torno a esta localidad, históricamente relacionada con la organización criminal y escenario de revanchas terribles, de extorsiones sin fin y de homicidios que todavía se recuerdan después de muchos años. El desprendimiento no se detiene y ahora comentan que la zona de riesgo es de más de 25 km2, en una isla que los medios italianos califican como “la más inestable del mundo” y en la que nueve de cada diez municipios viven en esta precariedad geológica.

En 1997, Niscemi sufrió una desgracia similar. Desde entonces, los proyectos de reconstrucción y asentamiento del terreno, valorados en más de 25 millones de euros, han ido a parar a saber dónde. Hace apenas un mes, el pasado diciembre, después de casi treinta años, llegaron unos pocos. Ahora, los vecinos se apresuran a recoger pertenencias personales, desde cartas y fotografías a estatuas de la Virgen.

Niscemi, el derrumbe, funciona como una metáfora de Sicilia, dicen. Y también como una desoladora imagen (las calles descabezadas, las entradas de las casas vertidas a la nada, la inminencia del desastre) del mundo contemporáneo. Quizás ya lo sabíamos, quizás estábamos avisados, quizás resulta que vivíamos en un equilibrio inestable, pero de repente, por todas partes, contemplamos el abismo a nuestros pies, con un espanto que nos aleja de la serenidad ficticia y que nos enfrenta a un corrimiento que no tiene la intención de detenerse.

