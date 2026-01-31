Chemtrails, bananos y tiranos

Trump funciona de vector, de centro. Desde su actitud caótica genera orden, los que están a favor y los que están en contra suyo. Simplifica y aumenta el tamaño de la paradoja. Y la paradoja es algo con lo que el ser humano, al menos eso que se llama “la mayoría”, tiene dificultades para lidiar, aun a estas alturas de la civilización. Ya que últimamente “la mayoría” pendula entre la izquierda y la derecha sin tener muy clara la distancia ni la forma de estos territorios.

No hay nada mejor que un tirano para polarizar el gesto.

Y esto, sumado a la feroz desconfianza, siempre alienta un correlato o un subterfugio: una tierra plana, una fumigación masiva calculada por la patronal de Ryanair o una vacuna que te aliena.

Sin embargo, esto tiene mucho que ver con aquella teoría de la primera impresión. La teoría de la primera impresión sostiene que, al conocer a una persona, formamos una evaluación inicial en cuestión de segundos, y esa percepción tiende a volverse determinante. A partir de ese momento, la relación, dure lo que dure, suele desarrollarse bajo una especie de “filtro” mental, interpretamos los gestos, palabras y acciones del otro de forma que confirmen lo que ya creímos al principio.

Este fenómeno se relaciona con el efecto de primacía, que otorga mayor peso a la información inicial, y con el sesgo de confirmación, que nos lleva a seleccionar y reforzar señales que validen nuestra primera impresión, incluso ignorando o minimizando evidencias contrarias. Así, la primera impresión no solo influye en cómo vemos al otro, sino en cómo construimos el significado de toda la relación. Esto se repite con Trump y su carrera nuclear como TIRANO, y con sus acólitos fundamentalistas.

Además, esto también se mezcla con el juego de hacer parecer que todo es mucho más complejo e inalcanzable para “la mayoría”, y así subordinarla a una especie de ostracismo del “fake news”, la desinformación, etc.

Todo esto se parece a la obra de Maurizio Cattelan: “Comedian”, que con cinta americana pegó una banana en la pared. Y efectivamente todos caíamos en creer, o querer creer, que hay algo más de lo que ves. Y no, ese es el juego. Percatarte de que no hay nada, excepto tu exceso de escepticismo y desconfianza. Una tierra plana, un “chemtrail” que te esteriliza o un TIRANO que te va a salvar de tu propia desgracia.

Es el divorcio del ser humano con el mundo real, es el absurdo.