Rutina y amistad

Hace unos días leí un artículo que me hizo reflexionar sobre cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con los amigos. Hablaba de un fenómeno cada vez más común: quedar para ponerse al día. La amistad se resume a unos mensajes breves, a una cita rápida, pero, en muchos casos, ya no compartimos esos momentos profundos de complicidad que antes formaban parte de nuestro día a día. Tan cierto y tan triste.

Cada vez que viajo a Cartagena intento quedar con mis amigas, pero es complicado. No es que no quieran verme, es que la rutina de cada una ya no me incluye. Ellas tienen su vida, sus propios horarios, sus propios mundos que ya no se cruzan con el mío. Hay algo en ese distanciamiento que, aunque no sea intencional, resulta melancólico. La sensación de ser una invitada en las vidas de las personas que alguna vez fueron tu todo.

En Ibiza me pasa algo parecido. Por más que lo intente, no consigo hacer hueco en mi rutina para compartir momentos con amigas. El trabajo, las pequeñas obligaciones cotidianas, la vida misma, siempre parecen ocupar todo el tiempo. El mío y el de ellas. Así, nuestras quedadas se convierten en algo esporádico y pequeños resúmenes de nuestras vidas mientras los niños juegan en el parque.

Pero esta semana me permití parar. Quedé con una amiga, nos reímos sin prisa, compartimos los pequeños detalles, lo que realmente importa, lo que solo se consigue cuando hay tiempo. Entonces me di cuenta de lo valioso que es detenerse, de lo necesario que es compartir ratos con quienes quieres y de lo fácil que es perder eso por la rutina.

Al final, cuando logras encontrar ese espacio y tiempo para compartir con los amigos, lo bonito es tan simple y tan real, que te preguntas por qué no lo haces más a menudo.

Por eso, chicas, no dejemos que la vida nos convierta en «ponernos al día» una vez al año. Si me pierdo, venid a buscarme sin pena, como antes, que yo haré lo mismo. Que sigamos eligiéndonos, aunque sea entre agendas imposibles. Porque al final, lo único que de verdad nos salva de la rutina es volver a encontrarnos.