El Parador, mi gozo en un pozo

Me hacía una ilusión tremenda inaugurar el Parador, aunque fuera en una visita breve de 3 o 4 días, pero nanay, la cosa queda para el tío Gilito, el pato rico de Disney, aunque, siendo un tacañón de manual que escatima en gastos, puede que tampoco se permita el capricho y echar una cana al aire. Yo era de los ingenuos que augurada un éxito inmediato, continuo y estratosférico al nuevo equipamiento hotelero y tal vez lo tenga, pero me temo que han apostado por un turista de mucha pasta y que deja fuera de juego al turismo familiar, a la sufrida sufrida clase media. Soy consciente de que Paradores no es una ONG y que sus gestores no son hermanitas de la caridad, pero uno pensaba que siendo una instalación del Estado no se caería en una oferta de descarado elitismo. En fin.

Para Amigos de Paradores y en temporada baja la oferta mínima se queda en 212 euros la noche y en 312 con media pensión, pero si uno salta a la temporada alta por persona y noche la cosa se dispara a 565 y alcanza los 983 euros (1.058 con media pensión) en la tarifa que llaman ‘Junior Suite’. Me pregunto si no tienen, en paralelo, la ‘Senior Suite’, porque es evidente que, en otro caso, los vejetes de la tribu nos quedamos con el bendito Imserso. Menos da una piedra. ¡Y ver para creer! Que el Parador tenga que hipotecar el 40 % de sus habitaciones para alojar a sus empleados descubre el desmadre habitacional que tenemos en una isla que multiplica sus establecimientos de 5 estrellas, mientras los currantes nos estrellamos. Y podemos estar contentos, digo yo, a la vista del gentío que se conforma con chamizos y tiendas de campaña. Esta nave de piedra que para el vate es Ibiza hace aguas que no achicamos. Me pregunto si tanto despropósito tiene apaño o si sólo cabe el esperar el descarrilamiento. No sé.