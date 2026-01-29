El tiro por la culata

Carta abierta a la señora presidenta de las islas Baleares y de las islas Pitiusas:

Igual en la dimisión del gerente del Hospital Can Misses podríamos aplicar aquello de ‘cría cuervos y te sacarán el puesto’.

Respeto y como dicen los políticos, no los gestores, no puede ser de otro modo, que se hubieran presentado 22 firmas sobre pedir la dimisión del gerente Sr. Garcerán. En otra ocasión le haremos una aclaración de las 22 firmas. Por cierto, hay a quien le gusta aquello de corre, ve y dile y publica que algo queda. Ya saben aquello de nunca segundas partes fueron buenas…

La plantilla del Hospital Can Misses es de 1400 personas y tan importante es la firma de un director/a de enfermería, como de un jefe/a sección, enfermero/a o técnico superior especialista. ¿Qué tanto por ciento representaban? Si el lector quiere y como es un escrito público, no me fuera a pasar como al fiscal general del Estado, les detallo la intencionalidad de las firmas y algún otro detalle. El tiempo nos dirá si tenían o no razón, no vaya a ser que pase eso de que otros vendrán que bueno me harán.

Me gusta mucho la música, me encanta la clásica, góspel, popular, vocal, instrumental, tanto la sinfónica como la electrónica, banda sonora, tradicional y recuerdo una canción de los grandes de la copla: «quítate la caretita pa mirarnos frente a frente». ¿Alguien la recuerda? Pues quizás alguno se lo podría aplicar.

D.ª Marga, un hospital público de gestión privada es un centro sanitario perteneciente a un servicio público que es administrado por una empresa o una organización distinta al servicio de salud autonómico. Esto es precisamente lo que no queremos los pitiusos.

Vamos a ver si lo entiende, creo que sí pero no lo aplica, la principal diferencia entre lo público y lo privado radica en su financiación. El primero con impuestos públicos y busca la universalidad y el segundo también se financia con impuestos públicos (cuando se hacen conciertos) y con pagos directos y busca la rentabilidad.

En aras para la transparencia, ¿nos podría decir la cantidad que se ha concertado con la sanidad privada en Ibiza? ¿Y no cree que si esta cantidad se hubiese invertido en la pública algunos servicios se hubiesen podido impartir aquí y no tener que trasladar al paciente a Palma? Le pongo por ejemplo lo de los ictus, de los cuales ya le hablaré en otra ocasión para que no haya malas interpretaciones.

En Ibiza no tenemos mucho donde elegir. Al preferir un centro privado se puede elegir el médico y en nuestro caso son muchos los médicos que están en la pública y en la privada.

Los tiempos de espera en la privada son más cortos y según disponibilidad podrá elegir fecha, en su caso, de la cirugía. Las desventajas pueden darlas los seguros.

D.ª Marga: tanto que dice usted que se preocupa por nuestra Sanidad, debe referirse a la privada. Aquí, en Ibiza, en la pública tenemos una gran cantidad de servicios externalizados, como la radioterapia. ¿Cree Vd. que ello beneficia a los pacientes? Si cree que no, lo desexternalice y si cree que sí, ¿nos podría decir a quién beneficia?

Otro ejemplo: tenemos unas cocinas que se hicieron cuando se inauguró el nuevo hospital. ¿A qué es debido que no las empleen? Tomen el ejemplo del hospital Mateu Orfila de Mahón. Claro está que aquello es Menorca. Como también hay unidades de ictus en Mallorca y en Ibiza no, pero de eso ya hablaremos también otro día.

Tenemos pacientes que no todos tienen el poder adquisitivo que tiene Vd., me refiero a poder pagar el ver la televisión a través de adquirir tarjetas prepago. Nos gustaría no ser menos que los presos que están en determinadas cárceles que tienen gratis el servicio. En el hospital, enfermo y tener que pagar. En la cárcel, sano y no tener que pagar. ¿Es esto igualdad?

Va a dar mucho que comentar el cambio de gerente. Le deseamos al nuevo gerente que, ya que es intensivista, cambie de paciente y diagnostique, estabilice, aplique tratamientos avanzados y tome decisiones para la recuperación del hospital.

Otro día ya le informaremos de cómo va el cotarro político, que parece que está alborotado igual que el catarro que no termina nunca.

Le deseo pase una feliz semana.