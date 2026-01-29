Opinión
Si sobra gent i no hi cap tothom a les illes, comencem per fer fora els racistes
Fa temps que el Partit Popular de les Illes s’ha pujat al carro de l’extrema dreta. Vicent Marí, des del Consell, només parla de límits ecològics a l’hora de desallotjar poblats de barraques. L’infame regidor de Turisme de l’Ajuntament d’Eivissa ni tan sols es posa vermell a l’hora de vincular les pasteres amb la destrucció dels camps de posidònia (quan, en el fons, ni li importen els camps de posidònia, ni que la ruta del Mediterrani occidental sigui una de les més perilloses i mortíferes que s’han registrat) i, si fos per ell, podríem omplir els nostres ports de creuers amb tot l’impacte que això comporta. Marga Prohens, lluny d’aportar “seny” a tot aquest despropòsit, davant la proposta de regulació que serà aprovada al Congrés, declara: «En aquestes illes no hi cabem tots».
I pens: fa uns mesos el problema de la migració era que es trobava en situació irregular. Ara que es proposa una regulació massiva (una cosa que, per cert, donen suport molts empresaris de l’illa), això es titlla d’irresponsable i —una vegada més— es parla d’efecte crida. El problema, idò, mai no va ser la migració regular o irregular. El problema per al Partit Popular és la migració en si mateixa. Això, i que Vox els estreny per la dreta i han decidit competir en el terreny polític de la xenofòbia. No està de més destacar que el 1996, el 2000 i fins a tres ocasions el 2001, Aznar va dur a terme regularitzacions massives. Cinc regularitzacions massives. Com explicar que qui recollirà els fruits d’aquests discursos no seran ells, sinó la formació d’Abascal. Com a prova, el difunt Ciutadans, avui a tres metres sota terra després de cavar la seva pròpia tomba en radicalitzar el seu discurs i abandonar la il·lusió del “centre polític”.
Davant això, torn al missatge que “a les illes no hi cap tothom” o a l’ús torticer dels “límits” i de l’“escassetat” per alimentar l’aporofòbia. I pens: potser sí. Potser és cert que no hi cap tothom en aquesta illa. Ni a l’illa, ni al meu barri, ni a cap dels barris d’Eivissa on faig vida, per cert, convivint amb molta d’aquesta gent que en el seu dia no va tenir papers i altra que avui encara no en té. Aquestes persones són les meves veïnes, aquestes persones han estat companyes d’estudis, de feina, clientes. Formam comunitat amb elles. I si la història divideix el camp de la política en dos, sé perfectament quin és el costat bo: el de la convivència i l’aprenentatge mutu, el dels drets i el de la democràcia, entesa com a forma de presa de decisions i de gestió col·lectiva del conflicte. I sé en quin costat és l’extrema dreta global, amb el seu odi i la seva violència, i veig com progressivament el Partit Popular pren partit.
Si no hi ha recursos, decreixem. Si l’espai és insuficient, desmassifiquem. Gestionem els problemes de la indústria turística i regulem el preu del lloguer. Potser això és una mica més intel·ligent, útil i ètic que culpar persones que es juguen la vida a la Mediterrània.
Si sobra gent i no hi cap tothom a les illes, comencem per fer fora els racistes.
Samuel Daza Cáceres es politólogo
