El catalán sobre la nieve y la convivencia

Hace unos días iniciaba una ruta montañera por la Sierra de Guadarrama en la que crecí. Dos chicas jóvenes caminaban delante de mí a buen paso: el día era frío y una fina capa de nieve caída la noche anterior hacía que el crujido blanco marcara el ritmo del camino. En un momento se habían retirado las nubes; el sol, reflejado en la blancura, dibujaba una luz casi cortante y ablandaba lo justo el terreno como para avanzar sin dificultad.

Mientras recortaba distancia, empecé a oírlas con claridad. Hablaban en catalán. Era una conversación privada, así que no puse más interés. Pero al escuchar mis pasos sobre la nieve, se giraron ligeramente, me vieron… y pasaron al castellano, como si una mano invisible hubiese accionado un interruptor aprendido.

Unos metros después las adelanté, las saludé y seguí mi camino. Y fue entonces cuando noté una incomodidad que no venía del frío. Me sentí, primero, un poco avergonzado como serrano: mi simple aparición había provocado un cambio que no habría sucedido si hubieran hablado en inglés, en francés o en ruso. Con esas y otras muchas lenguas, lo habitual es la indiferencia cordial. Con el catalán, en cambio, en demasiados lugares de España se activa otra cosa: un cálculo, una prudencia, un temor a que el idioma sea leído como desafío o como provocación.

Como ibicenco de adopción me sentí también interpelado, porque conozco bien ese automatismo. Es la estrategia del que evita problemas. Cambiar para no ser señalado. Cambiar para no escuchar la broma, el comentario, la pregunta con trampa o la mirada que convierte una palabra en una bandera.

Quizá el verdadero termómetro de la integración no esté en los discursos solemnes, sino en escenas pequeñas como esta. Hasta que un catalanoparlante, un euskaldún o un galegofalante puedan hablar con total seguridad y normalidad en su lengua —en una conversación privada, en cualquier punto de España— sin miedo a ser escuchados, no habremos entendido lo que decimos cuando pronunciamos la palabra ‘convivencia’.