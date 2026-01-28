El sentido común

Las agrupaciones electorales (ahora las llaman plataformas ciudadanas) suelen surgir en lugares donde ‘casi todos nos conocemos’ y después de algún qué otro desengaño con los que nos gobiernan en nuestra comunidad. Durante el final de la dictadura, las agrupaciones vecinales (las puso la izquierda clandestina) fueron punta de lanza para conseguir que el proceso democrático tuviera sentido. Las reivindicaciones sociales y ciudadanas que sacudían el ‘bienestar’ de los acomodados fueron un movimiento asociativo que en algunos casos posibilitaron listas electorales fuera de la partitocracia clásica. También (sobre todo en ciudades con alto porcentaje de habitantes) sirvieron para que la iniciativa asociativa se incrustara en las listas de los partidos de izquierda. En los lugares de menos población, como es el caso de Formentera, protagonizaron la Transición la derecha, el PP y la izquierda desde la socialdemocracia hasta la marxista, de los libros, unos al PSOE y otros al PCE (lo de las siglas diferentes no obedece a un cambio ideológico, si algo de márquetin). Ellos acompañaron los primeros pasos de las elecciones y la democracia.

Luego llegaron los primeros años de ‘organizaciones’ independientes de los partidos estatales que agruparon especialmente las fuerzas progresistas y lugareñas (decir nacionalistas sería dilapidar el concepto ‘localismo’) con un sentido de izquierda aceptada por el capitalismo social en épocas de bonanza económica. Su obediencia ideológica derecha-izquierda quitaba fuerza a su condición geográfica (de exclusividad), pero funcionó por la debilidad de los propios macropartidos centralistas. Y con estas bailamos hasta hoy con alguna excepción temporal fruto de mociones de censura. El Consell ha estado gobernado por un partido insularista (socialdemocracia pura, que es la mejor combinación entre el capitalismo y un exmarxismo, aquel pecado de juventud, todo en su versión light) con al apoyo ocasional del PSOE (nostalgia de aquella izquierda del baúl de los recuerdos) y ahora por una derecha que trata de disimular la condición de brazo ‘armado’ del PP, con el recelo de la señora Prohens a quien le incomoda el ‘proceso’ Córdoba (el tema quioscos es más que elocuente). No es extraño que desde sectores sociales y económicos surjan propuestas diferentes con la ‘sana’ intención de conseguir votos en el cansancio del ‘más de lo mismo’; de las nuevas formaciones ‘populistas’ y ‘salva patrias’ que pesquen en el ‘mar de los cabreaos’ y, por último y para este escribidor, los más peligrosos. Los que desde intereses económicos privados tratan de servirse de lo público para incrementar su poder social y patrimonios particulares. En la situación actual de Govern ‘en minoría’ podrían tener recorrido pensamientos todavía inconfesables. A bodas nos convidan, querido Sancho.