El Parador como espejo de la crisis de la vivienda

Cuando se hipoteca casi el 40% de un negocio para que su funcionamiento (no su rentabilidad) sea viable, algo no cuadra. Se suele advertir a los nuevos empresarios de que antes de lanzarse a fundar un comercio tienen que hacer un estudio previo de mercado para comprobar si hay demanda sobre su oferta, pero también si se dan las condiciones para que no sea una ruina. En definitiva, para saber si tendrá éxito. Y da la sensación de que el Parador de Ibiza, que será inaugurado el 23 de febrero y cuyas estancias podrán ser ocupadas por clientes desde el 10 de marzo, será una ruina, al menos en términos mercantiles. En primer lugar, el gasto para acondicionar el Castillo, casi 43 millones de euros, será difícil de amortizar a medio y largo plazo. Vale que conlleva el acondicionamiento de ese importantísimo valor patrimonial, pero también se podría haber rescatado sin invertir semejante millonada, resultado de la intención de convertirlo en hotel. Y será complicado recuperar ese dineral por dos razones vinculadas a su productividad: primero, porque no dispone de muchas habitaciones (solo 66); y segundo, porque casi el 40% de ellas se destinarán a alojar a los trabajadores, según admitió a este diario Raquel Sánchez, presidenta de Paradores, tras la presentación el pasado viernes de este nuevo establecimiento en Madrid. Es como si cuatro de cada diez asientos de cada avión de una compañía fueran ocupados gratuitamente por pilotos o auxiliares de vuelo. Una ruina. El concurso de acreedores estaría más que cantado. En la empresa pública dan por sentado que la ocupación media del Parador ibicenco superará el 80% (ya se verá), pero ni con esas cuadrarán las cuentas.

Y lo que es peor, que Paradores se haya visto obligado a tomar esa decisión para asegurarse la plantilla es el síntoma de la dramática crisis habitacional que hay en Ibiza y que el Informe Foessa ha descrito hace un par de semanas descarnadamente. Quizás esto sirva para que el Estado se dé cuenta de la extraordinaria gravedad del problema de la vivienda en la isla y de que urgen soluciones a cortísimo plazo. Antes de que todo reviente.