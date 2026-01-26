Opinión
N’hi ha cap bé del cap?
Determinades posicions criden un determinat tipus de personatge. No fa falta ser psiquiatre per saber, per exemple, que els càrrecs directius (alta administració, encara millor) i els polítics (quant més amunt millor) criden, atreuen, xuclen els psicòpates. També els narcissistes. I, de vegades, els que arrosseguen algun trauma que volen liquidar a través de la força o del poder. Per això, contràriament al que moltes vegades podríem suposar, és bo d’imaginar que el percentatge de sonats a les altes esferes (de la política, de la magistratura, de l’exèrcit, de l’empresa...) resulta bastant superior a la mitjana dins de cadascun d’aquests àmbits.
Segurament des de la Guerra Freda, emperò, o potser des de la II Guerra Mundial, no havíem pogut observar un desplegament d’individus amb algun problema mental al capdavant del món com el que estam veient actualment. Comencem pel que se suposa que és més nostre (dit entre parèntesi: torn a reivindicar el dret de tots els ciutadans dels actuals estats membres de l’OTAN -NATO, en les sigles en anglès- de votar el comandant en cap del primer dels seus exèrcits; si ha de continuar tenint el poder que té sobre nosaltres, democràticament, hi hauríem de tenir alguna cosa a dir. Tanc parèntesi). De vegades no sabem si fa cadufos o si la cosa va seriosament. L’últim gran document que ens ha brindat -i cregueu-me que tant per als amants del teatre com per aquells que gaudim dels curts cinematogràfics, el paper no té pèrdua- ha estat la carta adreçada al primer ministre noruec. Es tracta d’una lletra que sembla escrita per un garrit de set o vuit anys, per un garrit malcriat que volia una joguina (en aquest cas, el Premi Nobel de la Pau) i que no l’ha obtinguda. I se’n queixa amargament. Se’n queixa a qui no deu, però segurament no pot entendre la resposta. No deu entendre per quins set sous el primer ministre noruec no pot imposar a l’Acadèmia d’aquell país el Nobel que li passi per l’arc de triomf, si és el primer ministre. Per tant, la rèplica del noruec, dient-li que el Nobel no el decideix ell deu ser totalment incomprensible per a l’àguila americana.
Avui diu que comprarà Grenlàndia (com si fos una finca deserta, posem per cas), demà diu que l’ocuparà amb destacaments militars i despúsdemà afirma que clavarà aranzels als que obstaculitzin l’esmentada invasió. Amb tant d’efecte que el destacament que Alemanya hi havia enviat se’n torna cametes ajudau-me cap a casa, no fos cas que haguessin de pagar algun recàrrec inesperat, en els seus negocis bilaterals. Avui diu que defensarà Ucraïna de l’os rus; demà li demana a Zelenski per què no es rendeix si Rússia té més tancs que no ell i el dia següent convida el tsar rus a fer part del comitè de pau -uf!- del Llevant mediterrani. Avui fa segrestar el president d’una república hispanoamericana i unes hores després col·loca la número dos del mateix règim al capdavant de tot plegat. Sense contemplacions, com si qualsevol dels nostres alumnes de primer d’ESO trobàs, de sobte, que compta amb un arsenal nuclear de l’hòstia i amb l’exèrcit més potent del món sota les seues ordres.
I què direm d’aquest altre personatge, del camarada Vladimir Vladimírovitx? Com ha ocorregut manta vegada a la mare Rússia, al capdavant hi ha algú que es creu ungit per Déu. A això hi contribueix, inexorablement, el patriarca de Moscou, Alexei II, si no vaig errat d’osques. Vaja personatges! Si un envalentona el totpoderós fent-li creure que hi és per gràcia divina, l’altre s’apressa a fer-se el més creient de tots i a considerar-se l’enviat de l’Altíssim a la Terra. Per això l’encomana una missió divina i, com li va dir en una certa ocasió a un ministre d’una república exsoviètica, «Rússia no té fronteres: té extensions». L’home, per descomptat, es va quedar de pasta de moniato, perquè sabia perfectament amb qui se les tenia.
Si en comptes de ser al capdavant de totes les Rússies, si en comptes d’habitar al Kremlin i contemplar desfilades de tancs i caps nuclears a ple centre de Moscou, posem per cas, fos un treballador de la construcció de Sant Llorenç des Cardassar, probablement acabaria internat per problemes psiquiàtrics. Però no és el cas, com podem comprovar dia sí dia també.
Dels tres líders mundials més protuberants el que passa més discretament és el camarada Xi. Aquest home parla poc, mentre va comprant Àfrica i bona part d’Àsia trosset a trosset... i tira milles! Deu pensar que en boca tancada no hi entren mosques i que més val un bon callar que no un mal parlar. Només alguna vegada se n’hi escapa alguna, quan s’hi cola algun inoportú micro obert. Si no ho record malament, en una de les poques ocasions en què ha declarat res, deia que es veia en forma per estar governant tranquil·lament mitja vida més. Tenint en compte que passa dels 70, i ho va dir textualment, vol governar fins que en faci 140. Perquè llavors diguin que ara hi ha gerontocràcies!n
