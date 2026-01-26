Actualidad fiturizada

A finales de enero la actualidad turística ibicenca siempre se dirime bajo el tamiz grandilocuente de Fitur, feria más de vanidades que de viajes, donde se proclaman las grandes novedades de una temporada que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Hasta Madrid se desplazan los principales representantes de los lobbies ibicencos (hoteleros, discotequeros, etcétera), para arrimar el ascua a su sardina con poco disimulo y tratar de convencernos a los oriundos de que sus objetivos empresariales —y por tanto, pecuniarios— constituyen un gran beneficio para la humanidad. Mientras tanto, las instituciones siguen en sus mundos de yuppie, difundiendo una imagen de la isla a menudo distorsionada, idealizada y escasamente parecida a la realidad.

Podemos comenzar por los hoteleros, que anuncian nuevas aperturas de establecimientos de lujo porque, al parecer, no teníamos bastantes. Seguimos con esta tendencia de convertir locales familiares en cinco estrellas, a pesar de la desastrosa crisis social que ha provocado. En Ibiza, con el lujo nos hemos pasado de frenada y el asunto es incluso más grave de lo que nos temíamos.

Llevamos un tiempo observando cómo el Consell Insular de Ibiza y el Govern balear se dedican a rebajar la importancia del turismo de lujo, con manifestaciones como que éste, en realidad, solo representa el 7% del total de la planta hotelera. Como ya hemos tenido oportunidad de denunciar en el pasado, dichas cifras constituyen una falacia descarada. El truco está en realizar la estimación sobre la cantidad total de alojamientos, sin tener en cuenta su capacidad. De esta forma, cuenta lo mismo un hotel de lujo con un millar de plazas que una pensión con solo una veintena. Sin embargo, si en vez de hoteles comparamos camas, vemos que ese 7% casi se duplica, pasando al 13%, tal y como demostraba el domingo Josep Ángel Costa, en la información que abría el periódico, titulada ‘El peso real de la oferta de lujo en Ibiza no está actualizado en el Registro del Consell’.

En dicha noticia se explicaba que en realidad ese 13% también es incorrecto porque en el registro de actividades del Consell hay un montón de hoteles de lujo que, inexplicablemente, siguen figurando con el nombre y la categoría de antaño. Si se actualizan estas cifras, resulta que la oferta de plazas de cinco estrellas ya asciende al 18%, que subirá al 21,5% cuando entren en funcionamiento los nuevos hoteles en reformas que también incrementarán su categoría hasta el máximo (Stella Maris, Palmyra, Portinatx Beach Club y Hotel Presidente). O sea, el triple de lo que nos habían dicho.

Y eso contando como lujo únicamente los establecimientos calificados con cinco estrellas. En Ibiza existen múltiples hoteles de una a cuatro estrellas, pensiones, apartamentos turísticos y no digamos ya villas, que se venden y cobran como productos de lujo. Esta expansión desaforada del alto standing tiene mucho que ver con la crisis social derivada de la burbuja inmobiliaria que asola la isla. A pesar de ello, los empresarios persisten en esta estrategia destructiva para el interés común, pero que les reporta grandes beneficios. También les hemos vuelto a escuchar, por cierto, quejarse de la falta de vivienda para sus empleados, como si fuesen las instituciones las que tuviesen que resolvérselo. Es lo que ya nos faltaba por oír, después de que tantos hoteles hayan reconvertido las habitaciones de empleados en más suites, spas, etcétera.

Estos anuncios resultaron tan difíciles de digerir como los lamentos de Ocio de Ibiza por la oferta ilegal de fiestas, exigiendo al Consell que centre sus esfuerzos en ponerles fin, de la misma forma que se ha dedicado a combatir el intrusismo en el alquiler de alojamientos. «Ahora está esa falsa teoría de que se ha perdido la autenticidad de las fiestas de Ibiza y que lo verdaderamente icónico es hacer una fiesta privada… Estas fiestas ilegales, ya sean en una cueva o en una villa, son las que se tienen que quitar», dijo su portavoz.

Que las fiestas de Ibiza han perdido buena parte de su autenticidad no lo digo yo, que no suelo frecuentar las discotecas, sino numerosos dj’s y gente del gremio de la noche, prácticamente a diario. Estos negocios se dedican a monetizar sin contemplaciones y a estructurar sus espacios en base al poder adquisitivo de los clientes, mediante reservados y zonas vip. La isla ya no guarda la menor relación con esa tierra insólita donde hippies y aventureros se codeaban en la barra con millonarios. Hoy el clasismo más rancio campa a sus anchas.

Lo que realmente resulta ridículo, sin embargo, es que una asociación formada por algunos establecimientos totalmente piratas en origen, que comenzaron organizando fiestas sin licencia ni autorización, que es exactamente lo que ahora se hace en las villas, tenga el descaro de criticar ahora lo mismo.

Fitur, en definitiva, ha sido lo de siempre: una triste caricatura de Ibiza.