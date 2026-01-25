El reloj que no le gustó a nadie

No sé si alguien se acuerda todavía de la cascada de advertencias catastrofistas sobre tropiezos, caídas y criaturas heridas que iba a provocar el nuevo pavimento de Rafa Ruiz en Vara de Rey. Han resultado más falsas que un Nobel (o Junta) de la Paz. O de las alertas sobre el parque de la sargantana, que se convertiría en refugio y excusado para borrachos y demás «gente de mal vivir». Es un éxito total. Siempre hay niños pequeños jugando ahí y les encanta.

Nos horrorizamos también con el «espantapájaros» solar, pero con el tiempo algunos nos hemos ido acostumbrando al «arbolito» y a mí hoy hasta me parece, con poco me consuelo, la transición lógica entre la belleza de los barrios históricos y los espantos urbanísticos que arrancan justo enfrente. Eso sí, admito que colgaron el reloj más feo del mercado, tal vez por deferencia a las voces que lloraban la desaparición del anterior, igualmente horroroso.

El caso es que estamos otra vez de obras. La pérgola metálica y su reloj nos dejan en el marco de una reforma sobre la reforma del paseo y su entorno, porque en esta ciudad donde se ve que no hay dinero (o «tiempo») para reponer las luces en las farolas del «extrarradio» ni, qué ambicioso, retirar los obstáculos que impiden el paso en silla de ruedas por bastantes aceras, siempre se encuentran cuartos y barrenderos para s’Alamera. Y cada alcalde quiere dejar su impronta allí.

Supongo que como vecina de la zona debería estar encantada. La peatonalización supuso un enorme avance y, a poco que se trabaje con un mínimo de respeto por el entorno patrimonial, deduzco que las obras en marcha también nos traerán mejoras. Pero no dejo de preguntarme si esta nueva renovación, aunque esté cofinanciada con fondos europeos, es lo que una ciudad con tantos barrios dejados de la mano del Ayuntamiento necesita y si responde realmente a las prioridades de quienes vivimos en ella.

Sí, en Vara de Rey tenemos un atractivo decorado que legislatura tras legislatura se empeñan en embellecer mientras se vacía de vecinos y de negocios tradicionales. Vendido a la especulación y entregado al turismo, pese a la mimada postal, vamos perdiendo.