Conscientes de nuestra volatilidad

Ya lo cantó el gran poeta del arroyo y las profundidades oscuras del alma, Robe, «consciente de mi volatilidad», decía en una canción-himno en la que cuenta que se disipa, desaparece, no se refleja en el espejo, se lo lleva el aire, se abraza a la nada y al vacío tan tan fuerte que deja de ser… Tragedias como la del choque de trenes en Córdoba nos recuerdan de golpe que somos seres volátiles, sujetos a un azar que tan pronto nos salva como nos condena. Porque estar o no estar en el momento justo y en el sitio exacto determina nuestra propia existencia. Decisiones tan irrelevantes como elegir un tren porque es nueve euros más barato, perderlo porque pusiste mal el despertador o ir a tomar un café al vagón bar nos conducen a un destino fatal o nos lo evitan. Ahora estamos y en un instante no, el mundo que parecía tan sólido tal y como lo concebimos cambia por completo y todo se recoloca en un segundo. Lo que antes era tan importante ya no lo es, se convierte en algo totalmente intrascendente. Ocurre cuando te diagnostican una enfermedad terrible, o a alguien a quien quieres, y ya nada es igual; las prioridades se transforman por completo. Y ante este panorama ¿qué hacemos? Porque sí, somos criaturas del azar desde nuestra misma concepción, pero también tenemos margen de maniobra, aunque es cierto que unos más que otros, pues las circunstancias adversas condicionan, sin duda, nuestras decisiones y nuestra posibilidad de elegir. Nos podemos hundir en el desánimo y en la desesperanza, pero también podemos celebrar la vida y nuestra capacidad de apasionarnos, disfrutar de esa pulsión vital que nos hace apreciar esas pequeñas cosas que cantó otro poeta, Serrat, que se encuentran en lo cotidiano. Metida ya de cabeza en este jardín en el que cualquier cosa que escriba podrá ser utilizada en mi contra, como es natural, ya sea por frívola o por sinsustancia, me limitaré a acabar con una frase simplona de manual de autoayuda, pero rotunda: aprovechemos todo lo bueno que nos trae la vida. Lo cantó otra enorme poeta, Violeta Parra: «Gracias a la vida, que me ha dado tanto».