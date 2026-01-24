Opinión
Blues per una Ibiza difunta
(Tot és gris, ho és el temps
ho és el pensar que no
t’he vist i la vida que passa
I jo me’n ric com d’un film antic fet
a l’ombra
d’aquest món difunt...)
Per la cadència d’un blues ara lent, de sinuositat quasi perfecte, entre el marge estret del piano, tal vegada Tete Montoliu i la veu de Núria Feliu, he vist l’illa, la ciutat principal, els seus pobles tot just ara mateix entre les primeres minves del gener i l’aigua -dolça, freda, captivadora- que amb frenesí cau sobre paisatges urbans i camperols també. Té la percepció d’una societat, unes gents agòniques i a un pas del sepulcre. Bé, probable l’exageració és evident, però tot fa pensar que malgrat el luxe i l’esplendor d’aquesta Ibiza, i no ens oblidarem pas de Formentera, podria entrar en deriva, a l’enderroc del temps que passa i canvia. El xalet ample, generós, de piscina i sexe per tot arreu i una mica de coca -coca de pebreres vull dir- al costat de paratges de brutor i pobresa, de marginació, explotació que els joves aïrats dels seixanta qualificarien, ¡ai bon déu meu, de capitalista! He set, ho reconec, víctima gloriosa de l’atent informe fet per la fundació Foessa sota la influència de Càritas, sempre atents al desenvolupament social, econòmic de les illes nostres. «El estudio, elaborado durante año 2024, es especialmente crítico con las condiciones de vida en la isla, que se ha convertido en una especie de salvaje Oeste inmobiliario, una isla sin ley donde ni las administraciones locales o baleares plantean soluciones contundentes y eficaces y prácticamente dejan el problema a la suerte del libre mercado...». I el mercat, és clar, tendeix àvidament al llibertinatge i les seves conseqüències i derivacions. Ibiza parcialment és com diria la inoblidable per tants conceptes princesa Smilja Mihailovich de color rosa i verda dels futurs camps de golf que qualsevol dia es multiplicaran per tota l’illa. D’altra banda, la olor a merda és aclaparadora. Com el clàssic blues d’una illa difunta.
