¿Sostenibilidad ambiental en sitios en que no se puede vivir?

Circula por redes una frase atribuida a Chico Mendes, sindicalista y activista ambiental brasileño asesinado en 1988, que dice: “la ecología sin lucha social es jardinería”, algo que nos llevan enseñando las y los activistas del sur global desde hace muchas décadas, porque no puede haber sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad social. Y eso es algo que en lugares como Ibiza, cada vez tenemos más claro y donde los indicadores sociales ya no permiten mirar hacia otro lado.

El último trabajo de FOESSA apunta a una realidad abrumadora: más del 20% de la población ibicenca, unas 32.000 personas, se ven afectadas por procesos de exclusión social en diversos grados. La vivienda es el epicentro del problema tal y como señala Cáritas. A escala estatal el 20% de hogares con menor renta llega a destinar más del 70% de sus ingresos a pagar el techo bajo el que vivir. En un territorio tensionado por la estacionalidad y por la presión turística como Ibiza o Formentera, esta proporción obliga a compartir en condiciones indignas, a desplazamientos imposibles o, directamente, a abandonar la isla, incluso habiendo aprobado unas oposiciones, como el caso que pudimos leer en la prensa local a principios de año.

Pero no solo hablamos de vivienda. Cuando el Govern Balear describe en su decreto-ley 4/2025 un escenario con casi 160.000 plazas turísticas y picos de población por encima de 1,24 millones, está señalando que la presión no es solo inmobiliaria: es ambiental, es de servicios y es de infraestructuras. Entidades ecologistas como la que dirijo, IbizaPreservation, no pueden aspirar a proteger el medioambiente si a la vez no trabajamos en proteger el derecho a vivir aquí, porque unas islas sin maestras, personal sanitario, camareras de piso, músicas locales o cuidadores no es un destino; es solo un decorado, y los que malviven aquí, figurantes en tus fotos de Instagram.

Cuando la gente no puede vivir con dignidad, la “transición verde” se convierte en un privilegio de quienes se pueden permitir comer eco, tener casas bioclimáticas y coches eléctricos, porque reparte costes sobre quienes menos tienen y porque deja intactas las causas del daño, haciendo imposible proteger la naturaleza de forma duradera. Por ello, hasta que no logremos vivienda asequible y soluciones habitacionales dignas para los habitantes de Ibiza, Formentera y del resto de lugares que en nuestro territorio sufren problemas similares, mientras no consigamos formación y estabilidad laboral fuera de la temporada, refuerzo de los servicios públicos y comunitarios, y tolerancia cero con la especulación, difícilmente vamos a lograr ningún tipo de sostenibilidad.