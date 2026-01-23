Del poniente de la muralla

Ibiza Patrimoni destina dos millones de euros a la reforma de la calle Joan Xicó. No es la primera vez que se interviene al pie –con mal pie, por cierto, de aquí la necesidad de nuevos apaños- en el poniente de la muralla, uno de los lienzos de la fortificación que dentro del ámbito urbano queda en su totalidad y sin obstáculos a la vista. La iniciativa contempla la remodelación parcial de la calle y de la zona de juegos infantiles que conecta Vara de Rey con la explanada del Portal Nou. Bien está, pero está por ver si lo que se hace potencia o desmerece el formidable legado que tenemos en la fortificación. Los técnicos sabrán qué materiales conviene utilizar en las plataformas, rampas y zonas ajardinadas de esa pequeña zona de juegos. Tal vez se tendría que cuestionar si tiene sentido colocarla al pie de la muralla en la que se puede dar algún desprendimiento, que apenas tiene uso y que no sé si es la instalación más apropiada al pie de la fortificación.

Lo cierto es que todo el formidable lienzo de muralla que queda en la base del baluard del Portal Nou ha tenido un tratamiento cuestionable. En alguna ocasión se ha denunciado el mal estado y el aberrante enlosado de baldosas rojas, más propias de un cuarto de baño, que se utilizaron en la escalinata que accede al Portal, un despropósito que con poco costo podría corregirse. Como también se ha comentado la ocasión perdida que supuso en su momento la configuración del parque Reina Sofía que, si ha dado buen juego con infinidad de espectáculos y celebraciones, está lejos en su anodina estructura de ennoblecer el espacio que ocupa junto a la formidable rinconada que tenemos al pie del baluard de Sant Jaume, con vestigios de una antigua cantera y con el lateral del paredón que deja la ronda de Joan Baptista Calvi. El espacio semicircular del Parque Reina Sofía tiene unas dimensiones que no difieren en mucho, pongo por caso, de las que tiene el teatro griego de Montjuïc en Barcelona, ubicado también en una antigua cantera y que en nuestro caso hubiera creado, repitiendo la idea del teatro griego, un ámbito más acorde con la fortificación. Es una remodelación que no se debería descartar.