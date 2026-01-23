El influjo de la cueva en la casa tradicional ibicenca

Mucho antes de las enseñanzas de Vitruvio, las mejores escuelas de arquitectura eran las cuevas y los árboles, omnipresentes en infinidad de paisajes. A fuerza de observarlos cara a cara durante generaciones en tiempos prehistóricos, el ser humano comenzó a imitar sus estructuras y sus formas en los primeros cobijos donde guarecerse tanto de la implacable naturaleza como de sus propios miedos; miedos similares, por cierto, a los que cada uno de nosotros se lleva de noche a su casa, por mucho que los exorcice con esa especie de loco hisopo lumínico que es el móvil, nuestro dueño y señor.

Del árbol aprendió el hombre a concebir armazones simples entrelazando ramas gruesas a las que añadir cubiertas y revestimientos vegetales ligeros, plagados de hojas. Aparecería así la choza, reforzada más tarde con barro, estiércol y una pizca de magia tribal, esa que aún tiembla en las velas encendidas de nuestras catedrales. La choza devendría luego en cabaña con el uso de troncos de madera, sin olvidar nunca la más sagrada de las lecciones del primer ‘catecismo arquitectónico’: que el tronco del árbol es la columna; las ramas, la viga; y el follaje, el techo.

Por otra parte, de las cuevas se inspiró para levantar muros de piedra sobre los que colocar techados de grandes losas pétreas, tan enormes que, por sí solas, parecían soportar la bóveda celeste. En el interior de semejantes construcciones pétreas, nuestros ancestros se sintieron más protegidos que nunca: a salvo de incendios, de flechas, del rayo y del vendaval. Ahora ya no era menester acurrucarse a oscuras en ese útero añoso de la montaña que es toda cueva.

De este modo, nació la arquitectura, que no es sino la respuesta definitiva que la inteligencia del ser humano acabó por dar a la necesidad habitacional que la propia supervivencia requería. Se concluyó así por alumbrar las primeras arquitecturas dignas de tal nombre, por muy embrionarias que hoy nos parezcan.

Como modelos inspiradores, el árbol y la cueva solo quedarían atrás con la aparición de las primeras civilizaciones. En el transcurso de estas, los diseños constructivos irían aumentando en volumen, en variedad de materiales, en complejidad y en simbolismo, toda vez que las primeras estirpes de reyes y divinidades exigían ahora espacios de mayor monumentalidad, fueran palacios o templos, en donde ostentar su imparable poder. La altura y la superficie de las edificaciones fueron directamente proporcionales a la creciente estratificación de la sociedad. O sea, a la división de clases.

Habiendo hecho hasta aquí un resumen de la cuestión a escala global, tengo que decir que en pocos lugares ha perdurado tanto la influencia arquitectónica de las cuevas como en Ibiza, un caso paradigmático en el Mediterráneo. La concepción misma y el diseño de la casa tradicional payesa son deudores de aquellas, que habían servido de cobijo a los primeros pobladores, algo que ya observara el escritor y artista vanguardista austriaco Raoul Haussmann en su estancia en la isla durante la década de los años treinta del siglo pasado. Tal como dejara escrito, «la casa rústica actual sigue, en su plan primitivo, las directrices trazadas desde los tiempos más remotos».

Los potentísimos e irregulares paramentos de roca caliza de las cuevas −muy numerosas en la isla− sugirieron el levantamiento de muros de piedra de apariencia no menos robusta; una de las razones que explican por qué todos los muros de separación del interior de la casa tradicional ibicenca son de carga.

Que, en parte, esta se manifieste como una réplica de las cuevas se rastrea también en una de sus principales características: su extrema y primitiva sencillez, que va más allá de lo meramente rústico, puesto que la tipología y los materiales empleados en su construcción son pura arqueología prehistórica.

A su vez, la mayoría de estas viviendas están orientadas a mediodía, lo mismo que las cuevas que se escogían para ser habitadas en el pasado prehistórico. Otra coincidencia es que el interior de aquellas es isotérmico, pues posee una gran inercia térmica que le hace mantener una temperatura estable, agradable tanto en verano como en invierno, como sucede en las cuevas.

La atmósfera que se respira dentro de estas casas no es muy diferente de la que se percibe en una cueva, algo que he podido experimentar en diversas ocasiones. Hagan ustedes mismos la prueba, comparen y lo confirmarán. Ilustrativo de esto es que los huecos de las ventanas son tan pocos y tan diminutos que la luz diurna apenas se abre paso por ellos, de tal suerte que la penumbra resultante en sus habitaciones es un calco de la que flota en las cuevas, cargadas de milenios.

Por tanto, la casa payesa parece poseer una individualidad orgánica semejante a la de estas, formando parte así de un mismo conjunto armónico que se percibe con los sentidos, como casi todo lo que de verdad vale la pena en esta isla.